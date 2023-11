Una piramide tre volte più grande della piramide d’Egitto

La parola piramide ci porta direttamente in Egitto, dove questi monumenti hanno suscitato ammirazione nel corso della storia. Costruito come Cripte reali Per i Faraoni Con blocchi di pietra ricoperti di pietra calcarea, è uno dei monumenti più importanti e simbolici lasciatici dall’Egitto faraonico. Quindi è difficile crederci L’edificio più antico di questo tipo è stato trovato in Indonesia.

Il monumento più antico del mondo

Un gruppo di archeologi ha scoperto che un’enorme piramide profonda 30 metri, sommersa all’interno di una collina di roccia lavica, potrebbe essere la piramide più antica del mondo. IL La collina di Gunung PadangRiscoperto per la prima volta da esploratori olandesi nel 1890, è considerato la più antica struttura artificiale conosciuta in termini di volume, secondo l’ultima datazione al radiocarbonio.

I test sono dettagliati mail giornalieraIndividuazione del sito della prima costruzione della piramide, con le sue centinaia di gradini scavati nella lava di andesite, Più di 16.000 anni fa, durante l’ultima Età del Ferro, Ciò significa che la piramide di Gunung Padang è probabilmente più antica di 10.000 anni, non solo delle maestose piramidi d’Egitto, ma anche più antica del famoso monumento di Stonehenge nel Regno Unito.

Il loro studio ha rivelato che è stata costruita per sfruttare le caratteristiche del luogo: il primo e più interno strato della piramide indonesiana è stato scolpito da colate laviche raffreddate.

Gli scienziati affermano che l’analisi di questa struttura porterà nuovo focus alla nostra conoscenza su come fossero “primitive” le società di cacciatori-raccoglitori, rivelando “le vere capacità ingegneristiche delle antiche civiltà”.

Costruzione umana o formazione naturale?

Finora gli studi dibattevano se la struttura sotterranea conosciuta come Gunung Padang, il cui nome significa “Montagna di Luce” nella lingua locale, fosse effettivamente costruita. Una struttura artificiale o, al contrario, una formazione geologica naturale. Per risolvere questo mistero, il geologo Danny Hillman Natawijaga dell’Agenzia nazionale per la ricerca e l’innovazione indonesiana ha guidato un team di archeologi, geofisici e geologi per studiare in profondità il monumento.

Con l’aiuto di immagini radar che penetrano nel terreno, il team è stato in grado di sondare i primi strati di Gunung Padang, che si estendono nove piani sotto la sua superficie: “Questo studio suggerisce fortemente che Gunung Padang non è una collina naturale“Gli archeologi hanno scritto il mese scorso sulla rivista Scavo archeologicoDopo anni di analisi dei dati di quei viaggi precedenti, “Ma l’edificio sembra una piramide».

Nel cuore della piramide, il team ha trovato ciò che hanno descritto come… Strutture in pietra “finemente scolpite” dalla lava Un altro “enorme” è fatto di andesite: un tipo di roccia ignea a grana fine. Questa area più profonda, chiamata Unità 4, “probabilmente ha avuto origine come una collina lavica naturale, prima di essere scavata e poi racchiusa architettonicamente durante l’ultimo periodo glaciale”, hanno scritto. Tra 16.000 e 27.000 anni fa.

I ricercatori ora credono che Gunung Padang sia stato costruito nel corso di migliaia di anni, in “fasi complesse e sofisticate”. Dopo la quarta unità durante l’era glaciale, Gunung Padang è stato abbandonato dai primi costruttori per migliaia di annisecondo il nuovo studio.