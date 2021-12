Un uomo ha fatto esplodere la sua TESLA dopo che i meccanici gli hanno addebitato $ 23.000 per una nuova batteria

Un enorme coraggio ha fatto un cliente TESLA in Finlandia quando ha scoperto che avrebbe dovuto pagare $ 22.600 (467.327 pesos messicani) Per ottenere una nuova batteria per la tua Model S.

Ed ovviamente Thomas KatteneenIl proprietario di TESLA ha deciso non solo di pagare la nuova batteria, ma di portare le cose all’estremo e di far saltare in aria la sua auto.

Ero così sconvolto Thomas Katinen, Ha consegnato la sua TESLA Model S del 2013 a Pommijätkät, un gruppo di famosi esperti di esplosioni di YouTube, per far esplodere l’auto, dopo aver incanalato $ 22.600 per la sostituzione della batteria.

“Beh, quando ho comprato una Tesla, i primi 1500 km [932 millas] Erano gentili, ha raccontato Katainen, e poi i codici di errore hanno iniziato a comparire.

Dopo cosa Thomas Katteneen Ha portato la sua Tesla da un meccanico e ha scoperto che l’unico modo per riparare l’auto era sostituire l’intera batteria, che gli sarebbe costata almeno 20.000 euro, circa mezzo milione di pesos messicani.

Secondo Katinen, la sua rabbia era tale che non riuscì a contenere la sua frustrazione, finì per far saltare in aria l’auto, che è il prezzo base per una nuova auto. Tesla Model S 2013 iniziato il 57.400 dollari (1.186.928,68 MXN) e poi aumentato a 59900 dollaro (1.238.624 MXN) quando l’auto è uscita per la prima volta. Anche il modello standard utilizzato attualmente costa circa $ 30.000 (620346 MXN) almeno.

I veicoli TESLA sono dotati di un accessorio Garanzia della batteria e un propulsore per otto anni (o fino a 150.000 miglia), ma le garanzie sui modelli più vecchi stanno iniziando a scadere.

A settembre, Electric ha denunciato il proprietario di Tesla È necessario sostituire la batteria su una Model S che non è più in garanzia.

Come affermato nel rapporto, Tesla ha citato da lui la nuova batteria per $22,500, ma alla fine la riparazione è stata ridotta a $ 5.000 (103.391 pesos messicani) presso un’officina di terze parti.

Come è stata sfruttata TESLA?

Il gruppo dietro Pommijätkät ha legato 30 kg di dinamite all’auto e l’ha parcheggiata in una vecchia cava a Gala, in Finlandia. Anche Elon Musk era lì, beh, almeno nello spirito. Equipaggiato con un casco, una spessa giacca invernale e l’immagine del volto di una maschera, un manichino per crash test è stato fatto cadere su un elicottero e lanciato sul sedile del conducente.

Più tardi si può vedere come Katainen abbia innescato l’esplosione dall’interno di un rifugio vicino e l’auto della Tesla abbia finito per esplodere e formare una palla di fuoco.

Dopo l’esplosione, il gruppo ha raccolto ciò che era rimasto dell’auto, mentre il proprietario di TESLA non ha potuto nascondere quanto si sia divertito con l’auto.

il bordo

