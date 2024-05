Activision ha rifiutato queste modifiche a favore di Call of Duty

Qualche anno fa Activision diede il via libera a una serie di progetti che cercavano di riportare alle glorie del passato franchise che all’epoca erano al top. La riproduzione delle fantastiche piattaforme è stata accolta molto bene e ha beneficiato del rinnovato interesse per il mondo dello skateboard, e l’azienda ha accettato. Tony Hawk Pattinatore professionista 1+2 Ottenendo ottimi risultati. I fan aspettavano i prossimi titoli, ma ciò non è avvenuto e il motivo è stato svelato solo di recente.

Vicarious Vision voleva lavorarci sopra Tony Hawk Pattinatore professionista 3+4

Durante l’ultima puntata di Serie di documentari sul canale Conoscevi i giochi Su YoutubeIl giornalista Liam Robertson ha rivelato i dettagli del rifiuto di Activision Tony Hawk Pattinatore professionista 3+4 Che era stato pianificato in Vicarious Visions dopo il successo della prima nuova versione. Secondo le informazioni, la risposta alla prima parte ha motivato lo studio a pensare ai prossimi due giochi della serie ispirata al personaggio storico Tony Hawk, quindi è stata presa in considerazione la possibilità di svilupparli.

Pro Skater 1+2 di Tony Hawk fu l’inizio di ulteriori progetti, ma fu rifiutato da Activision

Perché non era lì? Tony Hawk Pattinatore professionista 3+4?

Sfortunatamente, al momento dell’invio del progetto Tony Hawk Pattinatore professionista 3+4 Secondo i dirigenti di Activision, la società ha rifiutato perché aveva già dei piani per lo studio. Per prima cosa lo userò come backup per le consegne Call of Duty Che nel 2020 e nel 2021 è diventata una piattaforma multiplayer con il rilascio di Zona di guerra. Poi sono stati incaricati di farlo Diablo II: Resurrezione.

Il riavvicinamento con Blizzard e il disinteresse di Activision per altre IP portarono alla fine della storia di Vicarious Visions e nel 2022 furono assorbiti, dando vita alla nascita di Blizzard Albany. Purtroppo, questa storia sembra confermare che non ci sarà Tony Hawk Pattinatore professionista 3+4Quindi, è il momento di godersi i primi due capitoli nella loro ultima versione.

