L’accesso anticipato non sarà più disponibile a febbraio 2024

Nell’industria dei videogiochi ci sono titoli chiamati “Come Minecraft“, un termine usato per descrivere titoli di sopravvivenza che includono funzionalità come la ricerca di risorse, la costruzione e la gestione dei bisogni di base. Tuttavia, c’è una parte che si distingue tra le altre, ed è il riuscito “Sons of the Forest”, che Finalmente Non sarà più in accesso anticipato e verrà rilasciata la versione 1.0.

Questa versione è il sequel del film “The Forest” uscito nel 2018. Tuttavia, questo nuovo titolo è stato rilasciato quest’anno Avrà la sua versione finale all’inizio del 2024il 22 febbraio:

“Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi nell’accesso anticipato. Ciao a tutti, la versione 1.0 di Sons Of The Forest uscirà il 22 febbraio 2024 e Shawn Ashmore presterà la sua voce a Timmy mentre espandiamo il suo ruolo nel gioco e nella storia. Ringraziamo tutti coloro che si sono uniti a noi nell’accesso anticipato e siamo molto entusiasti di ciò che abbiamo in serbo per la versione 1.0 e successive.

Per chi avrà accesso al titolo nella sua versione Early Access, non dovrà sostenere spese aggiuntive. L’aggiornamento 1.0 sarà disponibile gratuitamente Comprenderà nuove meccaniche, elementi costitutivi e oggetti che arricchiranno l’esperienza di Endlight Games.

Tuttavia, per coloro che non hanno ancora acquistato questa parte, Dovranno pagare 334 pesos sul vapore, che è il suo prezzo attuale. È importante notare che questo prezzo potrebbe cambiare quando si passa dall’accesso anticipato alla versione 1.0, quindi ora è il momento giusto per acquistare il titolo.

Nonostante sia in accesso anticipato, il titolo è stato ben accolto dalla community 85% di recensioni positive su Steam.

Il titolo è disponibile solo per PC tramite Steam, quindi non si è ancora parlato del suo arrivo su console, ricordando che il prequel è apparso per la prima volta su questi dispositivi.