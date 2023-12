La semplice procedura per terminare una delle funzioni più fastidiose del tuo cellulare Android

Ci sono momenti in cui le opzioni predefinite dei telefoni Android potrebbero non corrispondere alle preferenze dell’utente. Succede con cose comuni come i toni di notifica o le impostazioni di avvio. La stessa cosa accade con la forza delle vibrazioni.

Questa è una delle funzionalità dei telefoni Android molto utile per le notifiche. Sebbene sia attivato anche con altri elementi Come tocchi sullo schermo o sulla tastiera. Grazie alle opzioni del sistema operativo è possibile regolarne l’intensità o addirittura spegnerla.

Inoltre, può essere disattivato in situazioni specifiche, in modo che la funzione non funzioni Rimane attivo solo negli orari in cui l’utente è interessato, ad esempio con avvisi o chiamate. E se hai il cellulare in tasca, ti sarà più facile notare queste note importanti.

Modificare o interrompere la vibrazione

Se i telefoni Android sono stati bravi in ​​una cosa sin dalla nascita del sistema operativo, è che ce l’hanno Molte opzioni per la personalizzazione Eseguendo il sistema operativo, le vibrazioni non sfuggono a queste possibilità. Per fare ciò, devi aprire Impostazioni, andare su Accessibilità, quindi toccare Vibrazione e tocco.

Innanzitutto è presente un interruttore generale che permette di spegnere direttamente il motore di vibrazione, nel caso in cui l’utente non voglia attivarlo in qualsiasi momento. Ma, È anche possibile renderlo più accuratoScegli il grado di forza che desideri in ciascuna posizione.

Innanzitutto ci sarà la categoria delle chiamate, in questo caso è sconsigliato scaricarle per poterle scoprire in tutti i modi possibili. C’è un’opzione che fa vibrare prima il telefono e poi inizia a squillare gradualmente. Inoltre, puoi anche modificare il livello di questo motore in notifiche, allarmi, contenuti multimediali o risposta tattile. Scegliere il livello minimo equivarrà a spegnerlo. Negli allarmi può essere opportuno impostare anche una potenza elevata.

Ci sono smartphone in cui questi livelli non possono essere regolati con tanta precisione oppure è necessario scegliere se accenderli o spegnerli. In questi casi, questa opzione si trova in un’altra sezione. Nello specifico, in Impostazioni, dovrai andare su Suono e vibrazione e una volta arrivato in fondo alla pagina. Da un lato puoi Disabilita effetti come la vibrazione del telefono quando il caricabatterie è collegatoToccando gli elementi sullo schermo o premendo la tastiera. Quest’ultima opzione si trova nella sezione Interazione touch – su alcuni dispositivi – e in questo caso sarà possibile scegliere tra diversi livelli di intensità su alcuni dispositivi.

Impostazioni dell’applicazione e feedback tattile

Inoltre, è anche possibile trovare più opzioni di vibrazione nelle impostazioni delle notifiche, all’interno di ciascuna app. Qui puoi scegliere quando non desideri che questo tipo di notifica venga implementato. Ad esempio potrebbe essere una buona idea disattivarlo nei gruppi WhatsApp dove ci sono molte discussioni, perché può dare fastidio.

