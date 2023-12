Presto sarai in grado di scrivere e-mail nella versione classica di Outlook utilizzando l’intelligenza artificiale di Copilot

A volte scrivere un’e-mail può essere incredibilmente noioso, ma grazie a Microsoft, in particolare alla nuova funzionalità che sarà inclusa Prospettive Classico, non ci saranno più problemi con quello.

Qualche mese fa Microsoft ha annunciato la nuova funzionalità “Sound Like Me” per Outlook, una funzionalità basata sull’assistente Copilot in grado di personalizzare qualsiasi cosa e-mail Per adattarsi allo stile e al metodo di scrittura di ogni persona.

E ora, in una voce aggiornata sul sito web 365 Roadmap del gigante della tecnologia Annunciare Ciò porterà la stessa funzionalità al classico Outlook per Windows.

Si chiama “Draft by Copilot”, e sembra avere le stesse funzionalità di “Sound Like Me”, e ci permetterà Crea un nuovo messaggio o rispondi alle e-mail, ma utilizzando l’intelligenza artificiale di Copilot.

Microsoft spiega che questa funzionalità sarà disponibile a partire da febbraio del prossimo anno.

Direttore Generale di Microsoft 365, Colette Stahlbaumer“Più lavori con un copilota, come faresti con un collega, più diventa naturale”, ha affermato presentando la funzionalità a settembre di quest’anno.

Altre funzionalità in arrivo a febbraio per la versione classica di Outlook per Windows sono “Copilot Coaching”, un’altra funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che fungerà da coach personale della posta elettronica, fornendoci suggerimenti e suggerimenti in tempo reale.

Questa nuova funzionalità ti consente anche di regolare il tono e la durata del tuo messaggio.