L’economia tedesca perderà 49 miliardi di dollari all’anno a causa della carenza di manodopera

L’economia tedesca perderà quest’anno 49 miliardi di euro di reddito aziendale in caso di carenza di lavoratori qualificati, secondo uno studio presentato domenica dall’Istituto tedesco di economia (IW), vicino ai datori di lavoro.

Nel 2023 in Germania c’erano 570.000 posti di lavoro vacanti, sebbene l’occupazione abbia battuto un record con 45,9 milioni di dipendenti. IW ha osservato in una dichiarazione.

a condizione La carenza di dipendenti qualificati continuerà a peggiorare man mano che le generazioni più produttive vanno in pensione – Conosciuta come la “generazione del baby boom” -, si prevede che il potenziale produttivo perduto aumenterà Nel 2027, il suo costo per l’economia tedesca potrebbe raggiungere i 74 miliardi di euro.

Per invertire la situazione, è necessario Facilitare la migrazione di lavoratori qualificatiIW ha preso atto delle iniziative promosse dal governo in questo senso, ad esempio nel campo del riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Inoltre, ha osservato l’istituto La necessità di aumentare l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro Migliorando l’offerta di assistenza all’infanzia ed eliminando gli incentivi fiscali per farli restare a casa.

“Sarebbe particolarmente efficace per i lavoratori più anziani lavorare più a lungo”.Così ha detto l’autore dello studio, al quale ha fatto eco anche Effie, l’economista Alexander Borstedi.

“Le aziende possono mantenere in azienda i dipendenti più esperti con offerte adeguate”, ha affermato.