Ha ottenuto un accordo da Ubisoft per cinque dollari, ma non è riuscito ad aprire la scatola senza un martello. Qualcuno ha dimenticato di togliere la scatola antifurto Riders Republic – Riders Republic

La forma fisica ha molti vantaggi, uno dei quali sono le storie potenzialmente divertenti che possono nascere attorno ad essa. In questo caso, il giocatore ha fatto un ottimo affare acquistando Riders Republic, un gioco sportivo semi-open-world di Ubisoft, per soli… Cinque dollari a Walmartma si è verificato uno strano problema: qualcuno nel negozio ha dimenticato di rimuovere un file Foca A Sicurezza contro i furti.

Identificato come phamjonny1991 su Reddit e Come citato dai colleghi di GameProL’utente A ha incontrato Strano dilemma Dopo aver acquistato il titolo di Ubisoft per Xbox One, ottenere un accordo del genere per un gioco di due anni fa è estremamente raro, ma il fatto è che Riders Republic È successo a malapena UN Società stabile, quindi possiamo facilmente capire il motivo di questa significativa riduzione. Tuttavia, la cosa strana qui è come il pacco è arrivato nelle tue mani.

Set in doppia confezione, uno con cassaforte antifurto

L’appassionato giocatore è rimasto frustrato quando il pacco di consegna con il gioco è arrivato racchiuso in un dispositivo di sicurezza che impediva l’accesso al gioco a meno che non si aprisse il sigillo con una chiave speciale. Questa azione è stata vista migliaia di volte e non è nemmeno lontanamente esclusiva di Walmart, ma per una ragione ovvia: Prevenire i furti. Alcuni suggeriscono che questa potrebbe essere stata una svista da parte del rivenditore, mentre altri sostengono che il gioco potrebbe essere stato oggetto di qualche tipo di attività illegale prima che arrivasse nelle mani dell’acquirente.





Cavalieri

Anche se è vero che la situazione solleva più domande di altre Logico Essendo un gioco che passò inosservato quando venne rilasciato e che oggi viene ricordato a malapena, faceva parte di una reteEstrazione dell’inventario Per toglierlo di mezzo, qualcuno ha dimenticato di rimuovere la protezione. Questo però non vuol dire che sia assolutamente impossibile che abbia dovuto avere il gioco in questa doppia confezione sul suo scaffale Devi essere attento.

Le istruzioni per superare questo ostacolo variano. Alcuni suggeriscono di utilizzare magneti per disattivare il dispositivo, mentre altri sostengono metodi tradizionali che includono a CacciaviteUN Martello, qualcosa energia E Molta pazienza. Molto probabilmente, se freni eccessivamente, l’unica cosa che potrebbe danneggiarsi è la scatola.

