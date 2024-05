Si fa strada verso Davies: Theo punta al Bayern

Come ha confermato Mondo dello sportIl Bayern Monaco ha completato l’acquisto di Theo Hernandez. Il club tedesco aveva legato il trasferimento del terzino francese a… Lascerà il Milan, con cui ha un contratto valido fino al 2026.

“L’arrivo di Theo all’Allianz Arena significherà quasi sicuramente la partenza di Alphonso DaviesHa 23 anni, Il cui contratto non è stato rinnovato Con i bavaresi ad una stagione dalla fine. Il giocatore canadese ha deciso di firmare con il Real Madrid, la cui posizione negoziale è diventata più forte. Nonostante l’iniziale riluttanza del Bayern a rinnovare il contratto, i media catalani danno ragione.

Certo, lo ha recentemente chiarito l’amministratore delegato del club italiano, Giorgio Forlani I rossoneri non sarebbero disposti a sbarazzarsi del fratello di Lucas, l’ex giocatore del Bayern che ora gioca nel Paris Saint-Germain: “Theo, Rafa Leao e Mike Maignan sono contenti di restare al Milan. Hanno tutti contratti a lungo termine, non abbiamo bisogno di vendere giocatori in estate. “Possiamo investire senza vendere un big”, sono state le parole dell’allenatore del Milan.

Theo sogna da tempo di approdare al Bayern, squadra nella quale vuole fare il passo successivo della sua carriera e nella quale avrebbe rifiutato altre opzioni come Manchester United, Chelsea e Al Hilal. Tutto dipenderà dalla capacità del Bayern di convincere il Milan ad aprirgli la porta d’uscita, cosa che non avverrà per meno di 60 o 70 milioni di euro. Ciò che sembra chiaro è questo Theo è stato scelto per ereditare la posizione di Davis Il cui futuro è molto lontano dall’Allianz.

