Jhegson Méndez ha festeggiato il suo debutto a Elche: “Mi manchi calcio!”

Jhegson Méndez si è trasferito dal San Paolo all’Elche in cerca di più minuti di gioco. Ma le cose non sono andate come previsto perché… Ha dovuto aspettare molto tempo Giocare per il club di seconda divisione spagnola.

Mendes ha fatto il suo debutto con l’Elche sei mesi dopo. Instagram

“È passato molto tempo da alloraE che non è riuscito a divertirsi, ad essere felice là fuori sul campo e a sorridere di nuovo. Ringrazio Dio per avermi mantenuto forte e avermi insegnato ad aspettare. Dobbiamo andare avanti. Mi manchi tanto, calcio! ha scritto sul suo account Instagram.

Mendes è arrivato nel calcio spagnolo a gennaioTuttavia, il suo primo rapporto non è stato pubblicato fino al 4 maggio. Il centrocampista è partito titolare nella partita persa 3-1 contro il Racing Santander e ha giocato fino all’83’ sotto la guida dell’allenatore argentino Sebastian Becasese.

Il suo precedente match risale al 26 ottobre 2023, quando giocò nella sconfitta per 5-0 contro il Palmeiras, mentre era al San Paolo.

Il suo sodalizio con l’Elche finirà a fine stagione Deve tornare a San Paolo, il club con cui ha un contratto in corso. Ora, con Luis Zubeldia come allenatore, le cose potrebbero cambiare per il giocatore che potrebbe guadagnare più minuti in Brasile. In questo momento è molto difficile far parte del trio in Copa America.