Prima di gareggiare in questa edizione del Giro, il Wisma aveva già subito delle sconfitte Wood Van Aert e Wilco GeldermanCiò ha portato a Christophe Laporte e Coen Bowman Erano chiamate d’emergenza. Tuttavia, nell’elenco definitivo non sono stati inclusi i seguenti.

Questa situazione ha portato il giovane Belgio Cian Uijtdebroeks Assumersi la responsabilità di leader dei filari nella formazione delle api. Finora è stato in grado di svolgere questo ruolo poiché è quarto nella classifica generale dopo due tappe, a 54 secondi dal leader Boggar. Inoltre, è un ottimo corridore tra i giovani.

Wisma ha buone possibilità di ottenere la prima vittoria in questa edizione del Giro d’Italia. Olav Kooij Emerge come candidato nella fase 3 con uno sprint finale Dopo un viaggio di 166 chilometri tra Novara e Fossano.

Come sta Jonas Wingegaard?

Un’altra grande preoccupazione ruota attorno a Wisma Jonas WingegardC’è il dubbio su chi debba essere negato Giro di Francia A seguito di un grave incidente Ritorno ai Paesi Baschi Ciò ha provocato gravi fratture, inclusa la clavicola.

Se non è disponibile, la squadra olandese Sceglierei di mettere Van Aert Come il suo leader dopo essere tornato in sella.