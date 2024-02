Fritz inizia la difesa del titolo a Delray Beach Giro dell'ATP

Delray Beach

Fritz inizia la difesa del titolo a Delray Beach

Kipson ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nell'ATP Tour

15 febbraio 2024

Andrew Patron/Delray Beach è aperto





A cura dello staff di ATPTour.com/es

La testa di serie Taylor Fritz ha iniziato bene la sua campagna per la difesa del titolo al Delray Beach Open mercoledì sera, battendo il portoghese Nuno Borges 7-6 (5), 6-4 e raggiungendo i quarti di finale.

L'americano è stato messo sotto pressione dall'ex Mississippi State, che ha servito Borges nel primo set e ha preso il set point sul 40/30. Ma Fritz lo ha salvato ed è tornato al tie-break e ha ottenuto la vittoria.

“Il pubblico era incredibile. Tornare a Delray ogni anno è una delle mie cose preferite. Il pubblico è qui, ama il tennis e sento che mi sostiene così tanto, quindi è fantastico”, ha detto.

Secondo le statistiche ATP di Infosys, i primi 10 giocatori hanno fatto affidamento sui propri servizi per tutta la partita, vincendo l'87% dei punti sulla prima di servizio e realizzando 14 ace. A causa del vento a Delray Beach non è sceso in campo come al solito, ma si è concentrato sui momenti importanti.

“Devo giocare in modo più solido, sicuro e disciplinato ed essere paziente con me stesso quando alcuni dei miei colpi non vanno a segno”, ha detto Fritz. “Quindi sono molto contento del modo in cui ho gareggiato.”

La prima testa di serie del prossimo turno affronterà l'australiano Rinki Hijikata, che ha sconfitto l'italiano Matteo Arnaldi per 6-2, 3-6, 6-4. Questo sarà il primo incontro tra i due nella Lexus ATP Head2Head e Hijikata cercherà la sua prima vittoria nella top-10 (0-5).

In testa al tabellone c'è anche l'americano Patrick Kipson che ha battuto il francese Constant Listian 6-4, 6-4. All'inizio della settimana, la wild card non aveva ancora vittorie in pista. Ora Kipson ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nell'ATP Tour.

Il 24enne è stato opportunista e ha realizzato quattro break su sette. Da ora in poi ha vinto l'81% delle sue prime di servizio.

Kipson non avrà vita facile contro il finalista di Dallas Marcos Giron, che ha battuto Adrian Mannarino per la seconda settimana consecutiva. L'ex stella dell'UCLA si è sbarazzato del tenace francese 6-0, 6-7(5), 6-1.