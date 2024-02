Facundo Pellistri presentato al Granada: “Giocando così sarà possibile raggiungere l'obiettivo”

Dopo aver giocato le sue prime due partite con il suo nuovo club. Facundo Pellistri Ha potuto presentarlo ufficialmente come nuovo giocatore per la squadra del Granada, cosa che non ha potuto fare nei primi giorni dopo il suo arrivo in Spagna a causa della serie di attività della squadra dell'Al-Nasr.

L'uruguaiano, proveniente dal Manchester United, ha dichiarato in una conferenza stampa di essere convinto che unirsi al Granada sia la decisione giusta in questa fase della sua carriera.

“Sono molto grato per la fiducia che mi hanno dato fin dal primo giorno. Ho sempre desiderato venire a Granada per la convinzione che mi ha dimostrato lo staff tecnico. Me lo hanno chiesto diversi mesi fa. Ero molto convinto dell'idea della partita e la verità è che non ci ho pensato due volte. Ho deciso che è così”. Il posto perfetto. “Contribuirò con quello che so sul campo per cercare di assicurarci che tutti raggiungiamo l'obiettivo insieme, che è ciò che tutti vogliamo”, ha detto l'esterno.

Facundo Pellistri ha parlato a sua volta della sfida di approdare ai biancorossi e delle sue prime partite, sottolineando che, nonostante la società stia attraversando una situazione complessa nella lotta per la continuità, è convinto che riuscirà a farcela. rimanere al primo posto nella categoria calcio spagnolo.

“Dal mio arrivo ho visto tutto quello di cui avevo parlato prima con lo staff tecnico del club, quindi l'adattamento è stato molto facile. I miei compagni, l'atmosfera nello spogliatoio, è reale e da quando sono arrivato mi sento così. So di notare l'idea di gioco che c'è mentre si cerca di raggiungere l'obiettivo: “Sono sicuro che se continueremo a giocare come stiamo giocando, con tutti i giorni rimasti, sarà possibile raggiungere l'obiettivo”. I tifosi sono fantastici e giocare da casa davanti allo “stadio pieno è un'emozione unica”.

Interrogato sulla sua fase precedente in Spagna, dove ha giocato a intermittenza con l'Alaves, l'ex Peñarol ha commentato che pur non trovando la continuità necessaria, considera quella fase in cui ha imparato molto.

“In realtà ho avuto la fortuna di giocare nella Liga quando avevo 19 anni, è uno dei migliori campionati del mondo. È stato un periodo in cui ho imparato molto ed è stato molto bello. Abbiamo avuto due momenti, uno 'lui ci hanno salvato” e un altro “toccava a noi”. Il calcio è esperienza e oggi sono più maturo e ho una responsabilità molto maggiore da portare avanti”.

Infine, Pellistri ha citato il compagno di squadra Matias Arezzo, che già conosceva prima e che lo ha accompagnato anche nelle sue prime ore da giocatore del Granada.

“Matías mi insegna tutto perché conosce già il Granada, mi porta tutti i giorni ad andare agli allenamenti ed è lui che si prende cura di me. Stiamo insieme tutto il tempo e parliamo tanto di tutto nel mondo del calcio .” Egli ha detto.