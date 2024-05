Pachuca: Guillermo Almada ed Eric Sanchez sanzionati dal Dipartimento Disciplinare | Vuoi la Liga MX

Ha aggiunto: “La punizione è stata il risultato di dichiarazioni sconsiderate fatte rispettivamente in una conferenza stampa e in un post sui social media, dopo la partita di play-in del 2 maggio”.

“La capacità di stupire, infatti, non ha alcuna logica. Saremo uno zimbello, tutti noi che facciamo il calcio messicano, il calcio internazionale, perché queste cose non succedono più.

“E se vogliamo far crescere il campionato, come continuano a comunicare e dire, queste situazioni sono deplorevoli. Stiamo mettendo a rischio la salute dei calciatori, che sono esseri umani. Quello che succede è che quelli che indossano pantaloni lunghi non hanno Non scenderanno mai in campo”.