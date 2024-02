Dogos XV – American Raptors: programma, formazioni e come guardarlo

è tornato Superrugby americano Alla sua seconda edizione, dopo il primo torneo che lo scorso anno ha sostituito la Premier League americana con l'inserimento della franchigia nordamericana: gli American Raptors. In questa stagione, come nel 2023, il torneo vedrà la partecipazione di sette squadre, poiché al momento non sono previste aggiunte. In questa occasione, secondo classificato Cani XV La competizione inizierà quando riceverà a Cordoba Raptor americani. Puoi vedere la partita Venerdì dalle 18:30 in diretta su Star+ Ed ESPN4.

Ancora una volta, Nicolas Galatro allena la squadra della Cordobesa Rugby Union, dopo l'impressionante torneo e il secondo posto ottenuto lo scorso anno. Iniziano come uno dei favoriti, poiché è la squadra che finora ha mantenuto maggiormente la formazione del 2023.

Nell'unica partita preparatoria giocata, ha battuto nettamente ancora il Pampas (cinque partite e cinque vittorie), squadra che ha battuto due volte nelle partite ufficiali del 2023. Franco MolinaDopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per gran parte del torneo dello scorso anno, è un rinforzo molto importante. Mettiti in fila accanto alla cassa Lautaro Sims Sarà uno dei punti di forza della squadra di Cordoba, che avrà una terza linea da tenere in considerazione, composta da Ettore Beldosola, Ignacio Gandini E Efren Elias. I media, Agostino Moyano E Giuliano Hernandezdifensore di linea, Matteo Soler E la cagna, Boris Wengersono le chiavi di Nicola Galatro XV per vincere il campionato in questa stagione.

Dal canto suo, i Raptors americani non si sono comportati bene alla loro prima esperienza nella competizione. Marcelo Loffreda Quest'anno avrebbe dovuto allenare la squadra dell'Al-Shamal, ma un problema di salute personale lo ha rimosso dal suo incarico poco prima dell'inizio dei preparativi ed è stato sostituito dall'allenatore. Davide Macellaio, che proviene dalla Queen's University di Kingston. con Ignacio Meres Come aprire, Tommaso Morani Al centro dello stadio uruguaiano Diego Magno Come l'ottavo e Diego Fortuny E Facundo Pomponio In prima linea, la squadra nordamericana potrà contare sugli apporti sudamericani alla franchigia nordamericana che cercherà di migliorare la propria partecipazione rispetto alla scorsa stagione.

Sullo sfondo, si sono incontrati due volte l'anno scorso con due vittorie per Cordoba: Dogos