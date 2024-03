15 anni dopo la prima partita di Messi da numero 10 dell'Argentina

Il 28 marzo non sarà mai un'altra data per la carriera di Lionel Messi La nazionale argentina che ha raggiunto il suo apice vincendo il Mondiale 2022 in Qatar: 15 anni fa, nel 2009, il rosario indossava per la prima volta la maglia numero 10 dell'Albiceleste.

In Esordio a punti per Diego Maradona Sulla panchina della Nazionale Messi indosserà il numero simbolico con cui Pelusa toccò il cielo nel 1986.

Imparentato

Il ritiro di Juan Roman Riquelme dalla nazionale in seguito alla partenza di Coco Basile, affermando che “non aveva gli stessi simboli di Maradona” quindi “non potevano lavorare insieme”, ha lasciato vacante la leggendaria maglia. Messi, che si era già distinto ai Mondiali Under 20 del 2005 e ai Giochi Olimpici del 2008, ha ricevuto l'”onore”.

Che ha già battuto il numero nello storico Barcellona guidato da Pep Guardiola, il numero 10 non è stato utilizzato nelle prime amichevoli di Maradona con l'Argentina: non aveva minuti contro la Scozia e ha giocato il numero 18 contro la Francia.

Il Memorial Stadium è stato il luogo della prima proiezione di Messi 10, che Ha segnato un gol meraviglioso aprendo la vittoria per 4-0 sul Venezuela nelle qualificazioniS. Carlos Tevez, Maxi Rodriguez e Sergio Aguero hanno segnato gli altri gol per la squadra, che nello stesso giorno ha perso contro la Bolivia 1-6 a La Paz.

Il ritorno di Juan Sebastian Veron, allora vicino a Maradona, è stato uno degli sviluppi della partita, perché La Brugetta è impazzito e, su richiesta dell'allenatore, ha applaudito. La carriera di Diego nell'Albiceleste si è conclusa dopo una dura sconfitta per 0-4 contro la Germania nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2010 in Sud Africa.

Messi, finalista della Copa America e campione del Mondo con Lionel Scaloni in panchina, ha detto: Primo All'epoca questo significava utilizzare per la prima volta il numero che lo aveva caratterizzato tutta la carriera: “Mi ha sorpreso che Diego mi abbia dato il numero 10. Non me lo aspettavo perché avevo detto anche che il numero di maglia non conta Me.” IO. Era così speciale perché ne è uscito senza chiedere. Mi disse: “Indosserai la maglia numero 10 della mia Nazionale”.“.