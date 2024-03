Inviti di lusso al campionato WTA di Charleston

A Charleston gareggerà la danese Caroline Wozniacki. GT

Selezioni editoriali 2 correlati

Il Charleston Open, il più grande torneo di tennis professionistico femminile del Nord America, ha annunciato i suoi inviti al sorteggio principale in vista del torneo, che inizierà sabato, con le qualificazioni, a Charleston.

Il torneo ha assegnato wild card all'ex numero 1 del mondo e campione dell'Australian Open 2018 Caroline Wozniacki, la numero 13 del mondo Beatriz Haddad Maia, Shelby Rogers e la campionessa junior di Wimbledon 2023 Clairvie Ngunui.

Il torneo del 2024 prevede un ampio roster prestigioso che include quattro campioni del Grande Slam, due ex numeri 1 del mondo e 10 giocatori tra i primi 20.

Le wild card si uniscono al campo guidato dal numero cinque del mondo Jessica Pegula, tre volte finalista del Grande Slam e campionessa di Charleston 2023, Ons Jabeur e Maria Sakkari. Oltre a Wozniacki, è entrata anche una campionessa del Grande Slam Victoria Azarenka, Sofia Kenin e Sloane Stevens.

Wozniacki, campionessa di Charleston del 2011, si unisce a Jabeur (2023), Stevens (2016), Daria Kasatkina (2017), Madison Keys (2019) e Veronika Kudermetova (2021) come una delle sei ex campionesse che tornano a Charleston alla ricerca di un secondo titolo. Argilla verde. Dal Credit One Stadium ad aprile.