Le dure strade di Euskadi stanno già aspettando l'élite del gruppo nella disputa di Itzulia Giro dei Paesi Baschi 2024. Una gara in cui gli appassionati potranno godersi fantastiche battaglie su strada in una delle ultime prove per gli specialisti del muro prima delle Classiche delle Ardenne.

Programma: Quando si svolgerà il Tour dei Paesi Baschi Itzoulia 2023?

La Itzulia, il Giro dei Paesi Baschi 2023, si svolgerà dal 1 al 6 aprile 2023. Come di consueto, si articolerà in sei tappe nelle quali i concorrenti percorreranno gran parte delle strade dei Paesi Baschi e della Navarra.

La prima fase sarà una cronometro che dovrebbe iniziare alle 14:00 e terminare alle 17:30, ora prevista per l'arrivo di tutti i partecipanti. La seconda fase inizia all’una e mezza del pomeriggio, più o meno le quattro. Il terzo sarà anticipato alle 12:30; La fase finale è ritardata fino alle 14:00.

TV: Come guardare Itzolia Tour dei Paesi Baschi 2023?

Il Giro dei Paesi Baschi 2024 potrà essere seguito a Itzolia Diretta in TV tramite Eurosport ed Eurosport APP, servizio in abbonamento. Verrà trasmesso anche da ETB, la televisione pubblica basca.

Internet: Dove guardare online il Giro dei Paesi Baschi, Itzoulia 2023?

In AS avrai anche un file Ampia copertura di tutto ciò che accade in Itzolia. Avrai in diretta i migliori minuti della tappa, le foto e i video più incredibili con i momenti più salienti della gara, oltre ai fatti e alle dichiarazioni dei campioni al termine di ogni tappa.

