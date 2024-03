Il classico background di Diego Aguirre come allenatore del Peñarol

Diego Aguirre affronta un nuovo classico contro il Nacional come allenatore del Peñarol, quindi rivediamo come è diventato il suo record contro il Tricolore nelle sue varie fasi alla guida della squadra dell'Orenegro.

L'attuale viaggio di Aguirre nel Peñarol è iniziato il 21 novembre 2023, quindi non ha partecipato all'ultimo torneo ufficiale della Classica: il Clausura di quell'anno, che finì 2-2 con la Mania di Dario Rodriguez.

Nonostante abbia giocato nelle classiche amichevoli estive della serie Rio de la Plata, Per trovare l'ultimo duello ufficiale de “La Vieira” contro il Nacional bisogna andare al 2011. Quell'anno, il Bolso ha battuto il Peñarol 1-0 con un gol segnato da “Moro” Santiago García nel Campionato di Clausura.

In totale, Aguirre ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte nelle partite ufficiali contro la capolista Nacional Peñarol.. Le statistiche sono sfavorevoli per l'allenatore a livello mondiale, ma l'allenatore ha un fatto positivo in questa storia: non ha mai perso contro Albus nella finale del campionato dell'Uruguay.

La prima Classic che Aguirre ha allenato è stata nel 2003, la sua prima tappa al Peñarol, e lì ha subito una sconfitta per 3-1 in una partita segnata da un gol di Pablo Bengoechea che ha posto fine all'imbattibilità di Gustavo Monoa, assicurando che questo record rimanesse nelle sue mani. Mazurkiewicz.

Nella partita successiva, l'allenatore ottenne la sua prima vittoria classica: era nel novembre di quell'anno, e Mania vinse 3-1 con gol di Gabriel Cedres, Carlos Bueno e Fabian Gustunov. Quell'anno, ha anche battuto il Bolso nella finale del campionato uruguaiano con un gol di Joe Bezerra e ha vinto il titolo per la prima volta da allenatore.

In quella prima fase con il club, il Nacional era ancora imbattuto: uno 0-0 nelle qualificazioni del 2004 e due sconfitte consecutive, rispettivamente all'inizio e alla fine.

Aguirre è tornato al Peñarol nel 2010, periodo in cui ha giocato quattro classiche ufficiali. Ci fu un pareggio senza reti nella fase finale del torneo, una sconfitta contro l'Uruguay in semifinale, e poi la chiave della finale contro il Nacional, dove Carbonero vinse l'andata e decise il titolo con un pareggio al ritorno.

Un anno dopo, l'allenatore è tornato al club che ama in una stagione in cui si è concentrato sulla campagna CONMEBOL Libertadores, dove ha perso in finale contro il Santos. In quel torneo giocò solo una partita classica, nel torneo di Clausura, in cui il Nacional festeggiò la vittoria.

Tutti i classici ufficiali diretti da Diego Aguirre:

1. 1/6/03. Campionato Apertura 2003 – Sconfitta 1-3. Gol: Sebastian Abreu (x2) e Horacio Peralta (N). Pablo Bengoechea (AS).

2. 9/11/03. Finale Campionato 2003 – Vittoria 3-1. Gol: Gabriel Cedres, Carlos Bueno e Fabian Gustunov (D); Sebastian Egorin (n).

3. 4/12/03. Finale del campionato dell'Uruguay 2003: vittoria per 1-0. Obiettivo: Joe Bezerra.

4. 13/06/04. Qualificazioni al campionato 2004 – pareggio 0-0.

5. 24/10/04. Campionato Apertura 2004 – Sconfitta 1-2. Gol: Alexandre Medina (x2) (N); Sergio Lille (F).

6. 5/12/04. Finale Campionato 2004 – sconfitta 2-3. Gol: Luis Romero (x2) e Sebastian Abreu (N). Carlos Bueno x2 (D).

7. 18/04/10. Finale Campionato 2010 – Pareggio 0-0.

8. 5/12/10. Semifinale del Campionato dell'Uruguay 2010 – sconfitta 0-2. Gol: Santiago Garcia x 2 (N).

9. 15/5/10. Prima finale del Campionato Uruguay 2010 – vittoria per 1-0. Obiettivo: Antonio Pacheco.

10. 18/5/10. Seconda finale del Campionato dell'Uruguay 2010 – pareggio 1-1. Gol: Alejandro Limbo (N); Matías Aguirigaray (P).

Undici. 8/5/11. Finale Campionato 2011 – sconfitta 0-1. Obiettivo: Santiago Garcia.