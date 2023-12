Aaron Herrera lascia Montreal e diventa il nuovo giocatore del DC United

L’esterno della nazionale guatemalteca affronterà una nuova sfida con la sua terza squadra nella Major League Soccer

Guatemala — Anche se all’inizio di dicembre il club di Montreal ha confermato la continuità della nazionale guatemalteca Aaron Herrera Nella squadra, due settimane dopo, il suo futuro ha preso una svolta inaspettata ed è stato annunciato martedì come il nuovo giocatore del DC United a Washington per la stagione 2024.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Aaron nel D.C. United e di avere un difensore d’élite e di comprovata esperienza in questo campionato.ha affermato Allie McKay, direttore generale e direttore della DC United.

Secondo quanto annunciato dal DC United, l’acquisto di Aaron Herrera è avvenuto in cambio del difensore Ruan Gregorio Teixeira e di 500.000 dollari.

“Aaron è stato uno dei migliori terzini della MLS nelle ultime stagioni e crediamo che il suo stile di gioco sia in linea con la nostra filosofia e rafforzerà notevolmente la nostra squadra in questa posizione. Ha un istinto difensivo unito alla voglia di progredire e creare occasioni da rete. Crediamo che avrà un enorme successo nella regione e siamo lieti di aggiungerlo al teamHa aggiunto MacKay.

Aaron Herrera Ha concluso la stagione 2023 con il CF Montreal con due assist in 23 partite. In precedenza apparteneva al Real Salt Lake City, club per il quale ha debuttato il 26 maggio 2018 vincendo 1-0 sui Seattle Sounders, quindi ora dovrà affrontare una nuova sfida con il suo terzo club MLS.

Herrera ha esordito con la maglia del Guatemala in vista della Gold Cup 2023 nell’amichevole contro il Costa Rica e poi ha giocato le quattro partite ufficiali della competizione internazionale contro Cuba, Canada, Guadalupa e Giamaica. Ha saltato l’attività della CONCACAF Nations League durante le date FIFA di settembre e ottobre a causa dell’infortunio subito.

Per il prossimo anno, Aaron Herrera sarà uno dei giocatori chiave nella rosa di Luis Fernando Tena, poiché le qualificazioni alla Coppa del Mondo inizieranno dal prossimo giugno verso il 2026.