Cambiamento nel divario: se ne va il presidente e amministratore delegato di Banana Republic

Banana Republic è alla ricerca del successore di Sandra Stangel. Il presidente e amministratore delegato del brand del gruppo americano Gap lascerà l'azienda Immediatamente. Attualmente la società non ha un successore nel Consiglio di amministrazione, entrato a far parte della società nel 2020, come è stato pubblicato Giornata Mondiale dell'acqua.

Quando Stangl si unì a Banana Republic, gli affari non erano dei migliori Il Consiglio di Amministrazione ha accettato la sfida di rivitalizzarlo Eliminando i negozi non redditizi e rinnovando il canale e-commerce del marchio. In precedenza, ha lavorato come dirigente per ventitré anni presso il gruppo di vendita al dettaglio Williams-Sonoma, dove è stata presidente della catena di mobili Pottery Barns.

Banana Republic ha chiuso il 2023 con vendite in calo dell’8,63%Ha perso il livello da 2.000 milioni di dollari a 1.939 milioni di dollari e ha anche ridotto le vendite nel quarto trimestre. L'anno scorso, il marchio ha lanciato una linea di mobili e articoli per la casa con l'obiettivo di posizionarsi nella categoria. Stile di vita.

La pausa si è conclusa nell’anno fiscale 2023 (terminato il 3 febbraio) ed è tornata in profitto, anche se le vendite sono leggermente diminuite. Nel quarto trimestre, il primo sotto la guida del nuovo CEO Richard Dixon, l'azienda ha iniziato ad accelerare.

Il proprietario di Banana Republic e Old Navy ha chiuso l’anno fiscale 2023 con un profitto di 502 milioni di dollariS, per perdite di 202 milioni di dollari. Alla fine dell’anno, il margine di profitto lordo del gruppo è stato del 38,8%, rispetto al 34,1% nel 2022, grazie alla minore spesa per il trasporto aereo e al miglioramento dell’attività promozionale.

Negli ultimi anni, l’azienda ha implementato un piano di riduzione dei costi e di efficienza che sta iniziando a dare i suoi frutti.