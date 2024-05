Elon Musk supera ancora una volta la ricchezza di Jeff Bezos Qual è la ricchezza del proprietario di Tesla e SpaceX?

Questo cambiamento nella gerarchia della ricchezza è avvenuto dopo che le azioni di Tesla, la società guidata da Musk, hanno registrato un significativo rialzo del 15%. (Reuters/Mario Anzoni)

Il settore tecnologico è caratterizzato da un rapido sviluppo e volatilità del mercato e le fortune dei suoi leader fluttuano frequentemente. Ciò è almeno dimostrato dai recenti cambiamenti nella classifica delle persone più ricche del mondo, in cui Elon Musk è tornato al secondo posto, dopo aver superato ancora una volta Jeff Bezos in termini di ricchezza.

Competizione intensa poiché Musk, l'attuale CEO di Tesla, Ha inoltre risentito e beneficiato dei recenti movimenti del valore delle azioni del produttore di auto elettriche, Che attualmente lo lascia con un patrimonio netto di $ 199,6 miliardi. Mentre Bezos, il fondatore di Amazon, possiede attualmente una fortuna di 193,3 miliardi di dollari, posizionandosi al terzo posto.

D’altra parte, Bill Gates, che è stato per quasi tre decenni l’uomo più ricco del mondo grazie al successo di Microsoft e ai suoi vari investimenti, È sceso al numero 9. Il range più basso dagli anni '90, poiché le sue varie partecipazioni non riuscivano a tenere il passo, la sua fortuna ammonta ora a 128 trilioni di dollari.

Elon Musk, noto per aver guidato Tesla, SpaceX e X (ex Twitter), arriva secondo con una fortuna di 199,6 miliardi di dollari. (Leon Neal/Pool tramite Reuters/Foto d'archivio)

Secondo Forbes, L'uomo d'affari americano si avvicina a Bernard ArnaultÈ ancora l'individuo più ricco della terra con il suo negozio di lusso LVMH, dopo il calo del valore delle azioni del gruppo che comprende marchi famosi come Louis Vuitton e Christian Dior, che ha rappresentato una diminuzione della ricchezza del francese per 17 miliardi di dollari. .

In contrasto, La ricchezza di Musk ha registrato un aumento significativo a causa del balzo del 15% del prezzo delle azioni Tesla.Questa è la sua migliore performance dal 2021. Inoltre, è avvenuta solo un giorno dopo la sua visita a sorpresa in Cina e si è tradotta in un impressionante 14,5 miliardi di dollari.

Ora Arnault sta battendo Musk Con un margine di circa 10 miliardi di dollari Il suo patrimonio netto è di $ 209,4 miliardi.

Bernard Arnault rimane l’individuo più ricco del pianeta, in cima alla classifica globale dei miliardari con il suo grande magazzino di lusso LVMH. (Reuters/Sarah Messonnier)

Top 10 di Forbes La più grande risorsa del pianetacon interruzione fino al 1° maggio, così dislocata:

Bernard Arnault – Patrimonio netto: 209,4 miliardi di dollari. Elon Musk – Patrimonio netto: 199,6 miliardi di dollari. Jeff Bezos – Patrimonio netto: 193,3 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg – 151,2 miliardi di dollari. Larry Ellison – Patrimonio netto: 142,8 miliardi di dollari. Larry Page – Patrimonio netto: 135,4 miliardi di dollari. Warren Buffett – Patrimonio netto: 131 miliardi di dollari. Sergey Brin – Patrimonio netto: 129,9 miliardi di dollari. Bill Gates – Patrimonio netto: 127 miliardi di dollari. Steve Ballmer – Patrimonio netto: 117,1 miliardi di dollari.

Zuckerberg è tornato nell'elenco delle 10 persone più ricche del mondo nell'estate del 2023 per la prima volta da gennaio 2022, a seguito del rialzo delle azioni Meta. (Reuters/Carlos Barria)

Tra alcune dichiarazioni chiave, vale la pena notare che Mark Zuckerberg, il volto dietro Meta, Si colloca al quarto posto grazie all’espansione del suo impero digitaletra cui Facebook, Instagram e WhatsApp, che continuano a contribuire in modo significativo alla sua ricchezza, nonostante le fluttuazioni del valore di mercato che lo tengono fuori dalle prime posizioni per diverso tempo.

Mentre Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, ha completato i primi cinque, grazie in gran parte ai suoi investimenti in Tesla e nel settore immobiliare. Compresa quasi tutta l'isola delle Hawaii. Inoltre, per la prima volta, i fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin sono ora più ricchi di Bill Gates.

È anche importante evidenziare le 10 persone più ricche del mondo Hanno meno asset rispetto a un mese fa e insieme valgono 1,54 miliardi di dollariCiò rappresenta 50 miliardi di dollari in meno rispetto a un mese fa. Inoltre, 9 delle persone più ricche sono americane e non ci sono donne nella classifica.