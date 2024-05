Ultime ore per avere per sempre i due nuovi giochi gratuiti dell'Epic Games Store

L'Epic Games Store si sta preparando a lanciare una nuova promozione settimanale di giochi gratuiti

Sta arrivando il momento di scoprirlo Notizie settimanali dall'Epic Games Store riguardanti i suoi nuovi giochi gratuiti. Ci vorranno solo poche ore prima che il negozio digitale attivi la sua nuova promozione, il che significa che rimane ben poco per approfittare del negozio attualmente attivo.

Quindi, se non hai ancora la completa libertà Industria e Lisa: edizione definitiva Sulla piattaforma creatore di Fortnite è meglio non lasciar passare troppo tempo Le 17:00 (ora della penisola spagnola) di oggi, 2 maggio, è l'ora di fine della promozione E potrai riscattare il prossimo titolo disponibile che verrà attivato contemporaneamente: Orcs Must Die! 3. Ricorda che una volta riscattati questi giochi, Verranno aggiunti permanentemente alla tua libreria di titoli Dall'Epic Games Store.

Industry e LISA: Definitive Edition, nuovi giochi gratis da Epic Games Store solo per poche ore

Berlino, 9 novembre 1989. Dopo quattro decenni di divisione, migliaia di veicoli attraversano il confine tra la Germania. Finalmente il muro è caduto! In quel preciso momento, un uomo scompare da una struttura di ricerca segreta vicino a Berlino Est. Riceve la sua lettera d'addio troppo tardi. Quando sei arrivato, la Sicurezza dello Stato aveva già distrutto tutti i dati del progetto di ricerca. Il complesso è vuoto e deserto. La ricerca di Walter ti porta al centro della struttura, nel cuore dell'universo, dove il tempo sembra essersi fermato. Oscuri segreti si nascondono, nascosti dietro le quinte.

LISA: The Painful – Definitive Edition è un esilarante gioco di ruolo distopico che racconta i tuoi incubi più selvaggi. Intraprendi un viaggio implacabile attraverso le terre desolate post-apocalittiche di Olathe. Sotto il suo aspetto affascinante si nasconde un mondo pieno di disgusto e desolazione morale, dove imparerai che tipo di persona sei mentre sei costretto a prendere decisioni che influenzeranno in modo permanente il gameplay. Fai sacrifici per mantenere in vita i membri del tuo gruppo, scioperando per loro, perdendo membri o sopportando altre torture disumane. In questo mondo scoprirai che l'egoismo e la crudeltà sono l'unico modo per sopravvivere…

