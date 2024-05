L'ultimo aggiornamento di Windows “interrompe” la VPN: come risolverlo

Microsoft Microsoft ha confermato un recente bug nell'ultimo pacchetto di aggiornamenti di sicurezza per il suo sistema operativo Windows, rilasciato nell'aprile 2024, che… Le connessioni VPN vengono improvvisamente interrotte Nelle versioni desktop e server.

A questo proposito, la società Recentemente è stato emesso un avviso Sotto forma di notifica che può essere visualizzata nel pannello di stato del sistema operativo: “I dispositivi Windows potrebbero Si è verificato un errore di connessione VPN Dopo aver installato l'aggiornamento della sicurezza di aprile 2024 o l'aggiornamento di anteprima non di sicurezza di aprile 2024″

Una VPN, o rete privata virtuale, è uno strumento per la sicurezza e la privacy di Internet Crea una connessione sicura e crittografata tra il dispositivo (computer, smartphone o tablet) E un servitore lontano Sono gestiti dal provider VPN.

Questa connessione crittografata consente, tra le altre cose, di lavorare da remoto, evitare la censura di Internet da parte dei governi e scaricare grandi quantità di file in modo sicuro. È una chiave per Accedi ai contenuti bloccati Per regione delle piattaforme di streaming.