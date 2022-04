10 suggerimenti e trucchi per migliorare le prestazioni o la grafica dei giochi per PC

entrare dentro gara principale Il mondo del personal computer non è un compito facile e in Vandal lo vogliamo Aiutare questi giocatori per la prima volta a usare il loro PC per giocare Con una serie di trucchi e suggerimenti molto semplici che quasi chiunque può seguire che ti permetteranno di migliorare le prestazioni di gioco sul tuo PC in modo che tu possa divertirti Titoli con la migliore grafica.

Quindi sarai in grado di vederne un video 10 trucchi e suggerimenti Destinato principalmente ai principianti, cose semplici come Abilita NVIDIA DLSS o AMD FSR (che consentirà anche di attivare il Ray Tracing nei giochi per i quali è disponibile senza citazione) e la Game Mode di Windows 10/11, passando per Pulisci la tua attrezzatura Oppure perfezionando alcune impostazioni grafiche che ti consentono di ottenere i fotogrammi al secondo che desideri nei tuoi giochi.

Inoltre, sebbene sia una guida molto semplice con trucchi che i veterani del PC già conoscono e applicano, l’ultimo suggerimento che riteniamo possa suscitare più polemiche è: Il motivo per cui penso Meglio giocare su High che Ultra Anche per quelli di noi che hanno PC potenti in grado di spostare i giochi al massimo. In ogni caso, ti invito a discuterne nei commenti in modo amichevole, e puoi anche fornire altri suggerimenti e trucchi nei commenti alla community di Vandal.

Questi trucchi o suggerimenti non sono solo per il giocatore attuale, ma per il futuro cacciatore che osa acquistare il suo primo PC per giocare in futuro Ora, finalmente, il costo aggiuntivo delle schede grafiche sembra diminuire drasticamente e basta “Solo” rappresenta il 25% dal prezzo di mercato consigliato.