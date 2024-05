L’ultima novità di Xiaomi è un potente ed economico aspirapolvere Dyson che utilizza un laser per rilevare la polvere sul pavimento.

Xiaomi, uno dei produttori di telefoni cellulari più famosi in Spagna, ha un ampio catalogo di prodotti elettronici che superano smartphone. L’azienda offre ad esempio di tutto, dal condizionatore che non richiede installazione, al ventilatore intelligente che può essere utilizzato ovunque o al mini proiettore con risoluzione Full HD. Hanno anche gli aspirapolvere Dyson, che hanno appena annunciato Nuovo modello potente ed economico Utilizza un laser per rilevare la polvere sul terreno.

Il colosso della tecnologia ha appena lanciato l’aspirapolvere portatile Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Dust Display Edition. Un dispositivo wireless con cui l’azienda vuole competere con Dyson e si distingue per il fatto che include un rilevatore di polvere laser per fornire una pulizia più profonda. Naturalmente al momento è disponibile solo in Cina al prezzo di 899 yuan, Circa 115 euro al cambio; Anche se si prevede che alla fine raggiungerà la Spagna e altri mercati internazionali.

L’aspirapolvere senza filo presenta un semplice design bianco con alcuni dettagli arancioni; Comprende una varietà di spazzole e ugelli per la pulizia di materassi, divani e altre superfici esterne al pavimento. Tuttavia, il suo vantaggio principale è che viene fornito con la tecnologia di visualizzazione della polvere di precisione a luce verde, che ti consente di farlo Rilevamento di macchie di polvere durante l’aspirazione.



Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Laser 2 Edizione con display antipolvere.

Xiaomi

Tecnologia quella Utilizza lenti curve a luce LED verde Consente un raggio di ricerca di 30 cm di larghezza, messa a fuoco scientifica fino a 55° e ingrandimento della polvere fino a 16x. Inoltre, il nuovo aspirapolvere Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Dust Display Edition dispone anche di una funzione pettine antigroviglio, di una testina all-in-one e di un supporto di ricarica che può essere montato a parete.

L’aspirapolvere Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Dust Display Edition ha una scheda tecnica interessante. Questo aspirapolvere Dyson offre un livello di rumore fino a 73 dB durante il funzionamento ed è dotato di Il motore da 100.000 giri/min è in grado di fornire fino a 150 A di potenza E una potenza di aspirazione di 24 kPa per mantenere la casa sempre pulita e senza fatica. Include anche un sistema di separazione ciclonica a 12 coni, garantendo una maggiore efficienza di filtrazione.

