Ha ottenuto solo il 23,6% rispetto a Francia e Italia

La Spagna è uno dei paesi dell'Unione Europea Con una percentuale inferiore di fondi di recupero ricevuti A seconda delle risorse finora assegnate, con 38.420 milioni di euro Rappresenta il 23,6% del totale, un dato inferiore alla media europea e inferiore a quello italiano o francese. In particolare, il programma spagnolo ammonta a 163.000 milioni (79.850 milioni in aiuti diretti e 83.160 milioni in prestiti), il che significa che il Paese ha ancora bisogno Assorbe tre euro su quattro Assegnato prima della scadenza del fondo di salvataggio nel 2026.

I dati di cui sopra 35,9% in meno rispetto alla media UE Una situazione molto diversa da Francia e Italia, che hanno già ricevuto il 58 e il 52,7% degli aiuti loro assegnati, secondo un'analisi dell'EFE sui dati del sito della Commissione europea per il monitoraggio dei finanziamenti di salvataggio. In effetti, il rapporto della Spagna Nono più basso del club: Svezia, Paesi Bassi e Irlanda (nessuno), seguiti da Ungheria (8,8%), Belgio (17,3%), Polonia (19%), Cipro (21,5%) e Germania (22,3%).

Questa classifica è guidata dalla Danimarca con il 59,3%, e anche altri paesi come Estonia (53%), Slovacchia (41,7%) e Grecia (41,4%) sono ai primi posti. In termini assoluti, la Spagna è il secondo paese più finanziato Dietro Italia (102 miliardi) e Francia (23.390 milioni), Grecia (14.880 milioni), Polonia (11.390 milioni), Romania (9.410 milioni) e Portogallo (7.770 milioni).

Economia: “Stiamo lavorando per avere tutti i fondi stanziati”

Per quanto riguarda il numero di sezioni completate, leader ItaliaUna persona che ha già aperto quattro pagamenti e ha già richiesto il quinto pagamento, CroaziaÈ anche immerso nel quinto esame e Portogallo, Ha già ricevuto un quarto della sua distribuzione. Il Ministero dell'Economia ha sostenuto che il calcolo della percentuale degli aiuti non rimborsati era “una misura ragionevole dato che la Spagna è il secondo maggiore beneficiario di fondi”. Secondo tale criterio, La Spagna sarebbe la sesta più avanzata Seguono con il 47,7% Danimarca (59,3%), Francia (58%), Italia (52,8%), Croazia (54,2%) ed Estonia (53%).

In ogni caso, il dipartimento guidato dal ministro Carlos Badi insiste su questo punto Si lavora per ottenere tutti i fondi stanziati per il Paese“, perché “sono fondamentali per gli sforzi del governo volti a modernizzare l'economia in tempi di grande incertezza globale”.





La Spagna si unisce alla corsa ai fondi

Spagna Ciò ha contribuito a spianare la strada Bruxelles continua a riconoscerlo: il commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha recentemente dichiarato al Parlamento europeo che il Paese è all'avanguardia e che “non ci sono problemi per ora” nell'assorbire i fondi. In effetti, lo era Sii il primo partner a richiedere e ricevere il primo trasferimento nel 2021, che era di 10.000 milioni, ma da più di un anno non si è ottenuta l'approvazione del nuovo tasso. La terza tranche, 6.000 milioni, è arrivata alle casse pubbliche il 31 marzo 2023.

Sospensione politica Convocazione delle elezioni nel 2023In primo luogo, le difficoltà nell’attuazione della riforma dei sussidi di disoccupazione, poi, hanno rallentato l’assorbimento degli aiuti anticrisi in Spagna e ritardato il calendario degli indicatori inclusi nel piano. Il governo avrebbe dovuto richiedere il quarto importo a giugno l'anno scorso, ma la richiesta non è arrivata al quartier generale della Commissione europea fino a dicembre, e da allora l'agenzia ha valutato 61 tappe fondamentali.

10.000 milioni per ottenere il pagamento completo e Impedire a Bruxelles di ridurre tale importoÈ necessario che il governo porti avanti la riforma dei sussidi di disoccupazione che è ancora in fase di negoziazione con le agenzie sociali.