Molti viaggiatori sono sorpresi Qual è il periodo migliore per visitare l’Italia? In un Paese che gode sempre di un clima perfetto e di un flusso infinito di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, C’è un momento in cui possiamo considerare una bassa stagione? Un clima particolarmente buono per esplorare tutto ciò che il paese ha da offrire? Abbiamo parlato per scoprire la risposta Emily Fitzroy, da Il viaggio di BelliniQuesto ha portato la serie successivamente Toscana e Loto bianco in Sicilia (e anche cammei successivi), e Georgia UylProgettista esperto Agenzia di viaggi Butterfield e Robinson: Questo è quello che ci hanno detto.

Per evitare il caldo e la folla, visita città come Roma durante i mesi invernali. Alexander Spottery/Getty

Qual è il periodo migliore per viaggiare in Italia?

Periodi appena prima e dopo l’alta stagione (es. La primavera e l’autunno sono i momenti più vicini all’estate) hanno più vantaggi. “La primavera è il periodo più magico in gran parte d’Italia.”Concentrandosi sulle zone settentrionali del paese (ad esempio Milano o le Dolomiti), il suo lavoro si estende anche al sud, dice Yuil. Tra aprile e giugno puoi aspettarti un clima più mite e meno folla in tutto il paese Sarà per loro più favorevole rispetto ai mesi successivi Esplora la cittàLa folla e il caldo sono ostacoli E la spiaggiaAnche se è più piacevole quando fa caldo.

Yuil aggiunge La vita di campagna risorge dalle sue ceneri in primavera, “Dalla vibrante esplosione di fiori nei prati delle Dolomiti alle calde acque del mare di Sardegna e Sicilia. È un momento di rinnovata energia sociale: Le serate calde invitano a ritrovarsi all’aperto per un aperitivo prima che la temperatura salga ulteriormente”. C’è anche la questione del cibo: maggio è la stagione del cibo. Carciofi e asparagiE questo pomodoro Stanno arrivando. Yuill è famosa per il nord Italia a partire da ottobre: ​​dopo un’estate intensa, L’area abbraccia un’atmosfera tranquilla con aria fresca e colori cangianti. “È una terapia visiva”, afferma.

A Fitzroy piace autunnoMentre il paese sperimenta il trambusto dell’alta stagione, le trappole per turisti rallentano e, allo stesso tempo, Goditi tutto ciò che i prodotti di stagione hanno da offrire. Egli menziona “L’autunno migliore, soprattutto all’inizio di ottobre, è ancora abbastanza caldo per fare un ultimo bagno al mare, mangiare all’aperto, assaggiare i primi tartufi bianchi e l’olio d’oliva. I colori del paesaggio sono al loro apice mentre i campi aridi ritornano al loro verde intenso”. A questo punto, le folle estive si sono dissipate, spiega, e puoi esplorare le città più tranquillamente: ad esempio, il Vaticano e altri visitatori. gli hotspot sono ridotti. “Aprile e fine maggio sono un ottimo periodo, ma l’acqua è troppo fredda”Collaborazione.