Bagliore di nuvole È uno dei fornitori di contenuti Internet più utilizzati al mondo e dispone di una vasta rete di server in tutte le regioni responsabili della fornitura di Servizi di mitigazione DDoS e reti di distribuzione dei contenuti. In breve, è uno dei principali pilastri di Internet e molto presto aggiorneranno i loro server, avendo deciso di utilizzare i processori AMD EPYC “Milano”.

Cloudflare sceglie AMD EPYC “Milano” su Intel Xeon “Ice Lake”

Bagliore di nuvole Aggiornano i loro server, cosa che fanno ogni 12 o 18 mesi. Attualmente utilizzano i propri server GenX (decima generazione), dove utilizzano anche processori EPYC (Roma).

Con il passaggio alla generazione 11 (Gen11) dei suoi server, Cloudflare aveva due opzioni, AMD EPYC “Milano” o Intel Xeon “Ice Lake”. La decisione è stata chiara in termini di efficienza, EPYC Milano. Il fornitore di servizi di mitigazione CDN e DDoS ha misurato tutte le richieste che ciascun processore potrebbe gestire per ogni watt di potenza consumata, ottenendo così un contatore di richieste per watt per confrontare l’efficienza energetica tra i diversi chip.

Le prestazioni per watt sono fondamentali

Test condotti da Cloudflare con AMD EPYC Milano 48, 56 e 64 core rispetto a Intel Xeon Ice Lake Hanno rivelato che: “Sebbene i chip Intel possano competere con AMD in termini di prestazioni grezze, il consumo energetico era di diverse centinaia di watt superiore per server, il che è enorme. Ciò significa che Le prestazioni per watt di Intel non erano attraenti ».

In poche parole, quando si esegue il rendering su larga scala, come fa Cloudflare, le prestazioni per watt dei processori hanno la priorità rispetto alle prestazioni grezze che può fornire. Stiamo parlando di un’infrastruttura server con data center in più di 200 località nel mondo, quindi l’efficienza energetica è uno degli aspetti chiave.

