Espacio Vogue Miami 2021: tutto quello che c’è da sapere

Da dicembre 2020, moda spaziale era diventato Punto d’incontro Moda, bellezza, gioielli e accessori Per aziende messicane e latinoamericane. L’evento nato come un modo per ritrovarsi e promuovere i marchi locali in piena emergenza sanitaria, giunge alla sua terza edizione, questa volta Trasferirsi a Miami.

Probabilmente non esiste un sito migliore per lanciare questo popup a livello internazionale. Al centro di una destinazione che è diventata un punto di riferimento per l’arte contemporanea e la ricchezza culturale con un sigillo latino, Spazio Vogue Miami Si tratta di eccitare coloro che amano una buona sessione di shopping. Questo è Tutto quello che devi sapere A proposito di questa nuova edizione.

Registrati qui

Prenota ora per partecipare a #EspacioVogue.

Cos’è Espacio Vogue Miami?

Espacio Vogue Miami è un popup Dove puoi incontrare e acquistare i migliori talenti della moda e della bellezza di marchi locali (Messico e America Latina) e internazionali. Il concetto è nato alla fine del 2020 e celebra la sua terza uscita per la prima volta al di fuori del Messico.

Quando è Espacio Vogue Miami?

L’evento si terrà da Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021. Dopo l’apertura del primo giorno, potrete andare a gustare le proposte di questa edizione dalle 11:00 alle 19:00.

Dove si terrà Espacio Vogue Miami?

Il luogo questa volta in 3° piano di Palm Court Miami, Si trova nel Miami Design District (140 NE 39TH ST). È uno spazio di architettura moderna che mantiene l’atmosfera cosmopolita che caratterizza la città della Florida.

corte delle palme Dispone di spazi aperti, allo stesso modo verranno mantenuti i protocolli COVID necessari per godersi appieno l’esperienza.

Come partecipare a Espacio Vogue Miami?

Per partecipare a questo popup, vai al sito Espacio Vogue Miami per Completa il processo di registrazione Con nome completo, email e numero di cellulare. Segna i giorni in cui vuoi partecipare e voilà, preparati a comprare!

Quali marchi troverai all’Espacio Vogue Miami?

Moda, bellezza, gioielli e accessori si incontreranno in Spazio Vogue Miami Rappresentare il talento messicano e latinoamericano. Queste sono le aziende che potrai conoscere sulle loro offerte.

Gority Medina

Joanna Brown

Sureñas

Concepcion Miranda

Berity

anormale

Firenze Davalos

occhiali mita sostenibili

Guadalupe

Taarach

Lidio saggio

Arania

un. Grinza

Michel Nassar

Jacqueline Moncayo

Jimena Castillo

Monica Valera

signor C

Catalina Estefan

babayo

Pantofole Atelier Ancestro

Scopri l’agenda di Espacio Vogue Miami

giorno 1

Apertura: 11:00 AM

Taglio del nastro ore 11:00

Chiusura: 19:00

il secondo giorno

Apertura: 11:00 AM

Chiusura: 19:00

giorno 3

Apertura: 11:00 AM

Chiusura: 19:00

il quarto giorno

Apertura: 11:00 AM

Chiusura: 19:00

Tutto quello che c’è da sapere su #EspacioVogue.

