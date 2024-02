Una nuova teoria suggerisce che Giove un tempo avrebbe potuto essere piatto

Grazie a simulazioni e calcoli, gli scienziati hanno visto che Giove era probabilmente “piatto” all’inizio della sua esistenza.

formazione pianetas non è ancora ben definito. La questione implica misurazione Delle stelle e distanza Alla sua stella. Secondo uno Nuova teoriaoggetti con proporzioni Giove Hanno iniziato le loro giornate in un modo più riconoscibile livello Da a sferico.

Gli astrofisici sono arrivati ​​a quest’ultimo punto. Adam Fenton e Dimitris Stamatelosil seguace Università del Lancashire Centrale (Regno Unito), che ha eseguito simulazioni di come i pianeti più grandi e più lontani si formano dalla loro stella ospite.

La vera forma dei giganti del futuro

I risultati lo hanno dimostrato I protopianeti giganti gassosi inizialmente adottano una forma piattama mentre ruota assorbe materiali e alla fine acquisisce questa configurazione “sferico”.

“Abbiamo studiato a lungo la formazione dei pianeti, ma mai prima d’ora avevamo pensato di verificarne la forma tramite simulazioni. Abbiamo sempre pensato che fosse sferico”, dice Stamatellos, in un'intervista alla rivista Avviso scientifico.

Oltre a tutto ciò che è stato detto, il lavoro lo ha dimostrato La materia si accumulaSul protopianeta in crescita, Soprattutto ai polinon attorno all'equatore.

Questa teoria fornirebbe una spiegazione più completa per alcuni Pianeti per chi un esercizio La gravidanza è stata più difficile.

Lo studio è stato accettato per la pubblicazione in Lettere di astronomia e astrofisica Disponibile in arXiv.

