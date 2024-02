Meta Quest aggiunge la riproduzione video in tempo reale per competere con la tecnologia Vision Pro di Apple

Madrid, 2 febbraio (Portaltic/EP) –

Obiettivo Lo ha aggiornato Spettatori Realtà mista per incorporare la riproduzione video spaziale, una tecnologia che facilita l'immersione dell'utente nei contenuti, insieme al supporto per controller di gioco esterni e nuove funzionalità nelle app di streaming.

IL aggiornare Versione 62 del “Software” Gli spettatori di Meta Quest sono andati in diretta giovedì, con una serie di nuove funzionalità che migliorano il rapporto tra i creatori e le app di streaming, offrendo un nuovo modo di accedere alle azioni e guardare video.

Nello specifico, questo “programma” offre. riproduzione video spaziale, O cos'è lo stesso, e Video stereoscopici o 3D, che fornisce un senso di profondità. “Con questa nuova funzionalità potrai vivere i tuoi ricordi e i tuoi contenuti multimediali come mai prima d'ora”, affermano Meta in un comunicato.

Per poter guardare i video 3D devi avere un iPhone 15 Pro o Pro Max per caricare questi contenuti tramite l'app Meta Quest e riprodurli sul visore.

Questa tecnologia arriva agli spettatori di Meta giusto in tempo per affrontare un nuovo concorrente nel mercato dei visori per realtà mista: Apple Vision Pro, impegnato nell'elaborazione spaziale per il consumo di contenuti immersivi.

Meta ha anche aggiunto un migliore supporto per i giochi basati sul web, che ora sono disponibili Accettano controlli esterni Già da marchi come PlayStation e Xbox È wireless o si collega tramite la porta USB-C.

lavoro Trasmissione in diretta con Facebook È stato ampliato per includere tutti gli utenti delle cuffie Meta Quest e Chat dal vivo di YouTube Possono anche essere visualizzati su questi dispositivi durante le trasmissioni.

L'aggiornamento aggiunge anche Controllo dei gesti Per accedere alle azioni utilizzate più frequentemente, ad esempio, un singolo tocco breve per mostrare e nascondere il menu generale o un tocco lungo per ricentrare lo schermo.