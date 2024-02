Rise of the Ronin, una nuova esclusiva per PS5, non arriverà in Corea del Sud e sembra che Socrates e uno scienziato giapponese ne siano responsabili.

Eresponsabile: L'ascesa dei RoninLa nuova PlayStation 5 in esclusiva, Non raggiungerà la Corea del Sud Ciò sembra essere dovuto a ragioni politiche. Sebbene Sony non abbia confermato il motivo della sua decisione di annullare il lancio nel paese asiatico, tutte le informazioni indicano un'insoddisfazione generale nei confronti del direttore del gioco, Fumihiko Yasuda. È così che lo ha spiegato Giochi al coperto.

Come troviamo in entrambi i media, molti giocatori hanno deciso di voltare le spalle a Team Ninja, lo studio responsabile del gioco, a causa di alcuni commenti di Yasuda. La ragione di questo rifiuto è che dovrebbe glorificare il creatore giapponese Personaggio scienziato giapponese in uno Fatto fuori Il gioco, anche paragonandolo a Socrate. Il problema è che questo ricercatore ha sostenuto l'idea di invadere la Corea nel 19° secolo, motivo per cui i giocatori di questo paese non vogliono provare la nuova PS5.

La Corea del Sud rifiuta il Team Ninja… a quanto pare

L'ascesa dei Ronin.

Ciò avrebbe spinto gran parte del popolo sudcoreano a rifiutare pubblicamente il gioco. Questo è il momento in cui possiamo essere martirizzati v.daum.netÈ un metodo che raccoglie le testimonianze di tanti giocatori coreani. Chiaramente, molti di loro pensano che Sony abbia preso una buona decisione. Perché non daranno una possibilità a nessun gioco di Team Ninja né ora né in futuro.

Non siamo sicuri da dove provengano queste affermazioni, quindi è meglio prenderle con le pinze. In ogni caso, se prestiamo attenzione alle dichiarazioni e ai commenti contenuti in quest'ultimo articolo, La rabbia è piuttosto generalizzata, quindi il suo impatto sulle vendite sarà molto ridotto.. In definitiva, non essendo stata presentata alcuna versione ufficiale, non si conoscono i reali motivi della sua cancellazione in Corea del Sud, ma questo è il motivo più sentito ed è il più diffuso.