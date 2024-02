Mancano due giorni alla première in live streaming di “Ballad of Songbirds and Snakes”.

Se hai Amazon Prime Video, tra un paio di giorni sarai in grado di scoprire da cosa è partito il malvagio presidente Snow

Il poster ufficiale di La ballata degli uccelli canori e dei serpenti, il prequel della saga di successo Hunger Games

Sembra che sia diventato di moda tornare indietro nel tempo per scoprire cosa è successo prima di ciò che già sappiamo e, in caso contrario, raccontare Game of Thrones, che ha appena annunciato un nuovo spin-off su Aegon il Conquistatore. Ma, Introduzione di successo a giochi della fame È uscito nelle sale lo scorso novembre e se non sei riuscito a vederlo o vuoi godertelo per una seconda, terza o quarta volta, ti interesserà saperlo. Quando e dove sarà Canto degli uccelli canori e dei serpenti fluire.

Non aspettarti una nuova interpretazione di Jennifer Lawrence nei panni di Katniss EverdeenNon vedremo mai più Josh Hutcherson nei panni di Peeta Mellark, o Liam Hemsworth nei panni di Jill Hawthorne. Canto degli uccelli canori e dei serpentiCome abbiamo detto, si tratta di un'introduzione alla famosa epopea giochi della famequesto significa proprio Torniamo indietro a molto prima che nascesse “Girl on Fire”.Nello specifico 64 anni fa.

La trama si concentra su Snow Youth, il tirannico presidente di Panem, interpretato da Donald Sutherland in tutta la saga e da Tom Blythe in questo prologo. Storicamente, la Casata degli Snow è sempre stata ricca e influente, ma la situazione della famiglia sta attraversando un periodo difficile e il giovane Coriolanus Snow, solo 18 anni, è determinato a tirarli fuori dalla rovina. Come? diventare Il tributo dell'insegnante del Distretto 12 Lucy Gray Bird al decimo Hunger Games.

Di partenza, Coriolano si sente offeso Da destinare questo omaggio che corrisponde alla zona più povera e derisa di Panem. Tuttavia, Lucy Graybird (interpretata da Rachel Ziegler) Sorprende alla cerimonia di apertura con un brillante talento canoroche Snow utilizzerà per cercare di sopravvivere, forgiando al contempo la sua identità di futuro cattivo.

Canto degli uccelli canori e dei serpenti Arriva venerdì su Amazon Prime Video

Se vuoi sapere se si tratta di un'introduzione a giochi della fame È alla pari con il resto della saga e potrai chiarire i tuoi dubbi entro un paio di giorni. In realtà, Canto degli uccelli canori e dei serpenti Anteprima venerdì 16 febbraio su Amazon Prime Video, confermando quanto avevamo già previsto qualche mese fa e rispettando, in questa occasione, la famosa regola dei 90 giorni: il tempo che trascorre dal momento in cui un film viene proiettato al cinema fino a raggiungere le piattaforme di streaming .

nonostante Canto degli uccelli canori e dei serpenti Non riesce a far rivivere il fenomeno sociale che fu giochi della fame Al momento, soprattutto con i suoi primi due sequel, la verità è che è un film altamente raccomandato. Nel Recensione di Rotten TomatoesIL I professionisti danno il 62% di recensioni positiveMa se guardiamo i dati sull’audience, questo numero è molto più alto: un risultato sorprendente 89% di accettazione tra gli spettatori.

