La commovente reazione dei partecipanti al GH quando i loro parenti entrarono in casa e rimasero “congelati”

I sentimenti dei partecipanti al GH quando i loro parenti sono entrati e sono rimasti “congelati” (Video: Grande Fratello, Telefe)

Grande Fratello Cambia minuto dopo minuto. Questo martedì ha incorporato una nuova strategia per intrattenere il pubblico e gli stessi partecipanti. Sì, bene Santiago del Moro Avevano già anticipato l'argomento successivo e non sapevano né quando né come sarebbe accaduto. Si tratta di “Frozen” ed è una delle sfide precedentemente implementate in altri cinema in tutto il mondo.

Qualche giorno fa Santiago ha mostrato loro di cosa è fatto. “Nelle prossime settimane, in futuro, potrebbe suonare l’allarme e tutti dovranno restare immobili, come se fossero scheletri di ghiaccio”., L'autista, rivolgendosi anche alla folla, ha raccontato e, senza sentire i membri della casa più famosa del paese, rivelato cosa sarebbe successo martedì sera. L'idea è che alcuni membri della famiglia o persone vicine ai giocatori entrino nel gioco e li tocchino e parlino con loro mentre sono lì Devono restare fermi, Come nel tradizionale gioco del Frozen Tag.

In questo modo, all'inizio della trasmissione, Del Moro ha presentato i tre familiari che sarebbero dovuti entrare. Era un marito Emanuele, La madre di L Nico E la coppia Lecha. “Tra pochi minuti entreranno tre parenti dei tre meravigliosi partecipanti, Emma, ​​Lisha e Nico”, ha esordito l'autista. “Vai a guardare, vai a toccarli ma fai attenzione alle parole, fai attenzione a quello che dicono. Puoi toccarli e baciarli ma non possono rispondere”, ha suggerito.

All'improvviso è suonato l'allarme e i giocatori hanno dovuto congelarsi. Il primo ad entrare fu il marito di Emma. Quando il giovane lo vide rimase paralizzato e con le lacrime agli occhi cercò di non muoversi. Suo marito lo abbracciò e glielo disse “Non muoverti, ti amo, ridi, divertiti. “Mi lasci andare a vedere la casa?” Quando passò davanti a Fury, gli chiese, apparentemente senza aspettare una risposta: “Hai fatto la doccia?” Perché Juliana era completamente nuda dalla vita in giù quando suonò il campanello e lei uscì dal bagno. Il giovane attraversò le stanze e si sdraiò sul letto di suo marito e abbracciò il suo cuscino. “Sono bellissimi”, ha detto a tutti mentre camminava accanto ai partecipanti. Alla fine l'ho abbracciato e ho baciato Emmanuel finché non ha emesso un suono Grande Fratello “Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno”, ha detto durante il conto alla rovescia. In quel momento, il compagno di Emma uscì dalla porta principale. Con gli occhi chiusi, il giocatore ha provato a stare in piedi, ma quando Grande Fratello Disse: “Si è sciolto” e il giovane cadde a terra. Immediatamente il resto dei suoi amici andarono a sostenerlo e dissero: “quanto è bello! Che bel duo! Che frode!

Licha ha dato il benvenuto alla sua ragazza alla Unfrozen Challenge su GH (Video: Grande Fratello, Telefe)

Quando Emma fu in grado di parlare di nuovo, non riuscì a fermarsi. “Avevo l'eyeliner, delle scarpe e che profumo. Non pensavo che sarei riuscita a controllarmi. Mi hanno lasciato congelato. Non posso crederci. Questo mi darà la forza di andare avanti perché ha detto tante cose belle per me”, ha detto Emma. Guarda la telecamera: “Grazie, amore mio, per essere venuto.”

Dopo un po', l'amica di Lesha entrò dalla porta del giardino. Come prima, tutti rimasero immobili al loro posto e gli occhi di Lisha si riempirono di lacrime quando la vide. “Calmati Lee, calmati. Piango, sono qui, sto bene.” Non muoverti, ti amo, non parlare, ok? Sto bene, calmati e goditi il ​​sonno. Carica le batterie, sono qui. Sono venuto a vedere dove sei venuto a stabilirti. Ti amo davvero. Non muoverti. Ti ho portato tutto da condividere. Ti abbraccerò e non penserò nemmeno a muovermi. Carica, colpisci,” e gli disse alcune parole impercettibili all'orecchio. “Mi manchi tanto ma voglio vederti qui fino alla fine. La tua nuova casa è così bella. “Finalmente ho incontrato Furia”, disse, guardando Juliana negli occhi. Poi si udì la voce inconfondibile del proprietario della casa, che annunciò attraverso un conto alla rovescia che l'amica di Lisha doveva andarsene. Quando riuscirono a scongelarsi, il boss del reality scoppiò in lacrime e abbracciò tutti i colleghi, tranne Furia, che già indossava una vestaglia ma non si avvicinò.

Frozen, la madre di Nico è entrata in GH (Video: Grande Fratello, Telefe)

Alla fine martedì è venuta anche la madre di Nico. Quando mancavano solo pochi minuti al nuovo giorno, la donna entrò dall'atrio del cortile e quando suo figlio la vide tutti cominciarono a piangere. “Ti amo. Non muoverti. Ti amo, figliolo. Respira, stai fermo.” Dopodiché è entrato nella stanza per lasciare un regalo per tutti. Al suo ritorno, lo raccomandòLasciamoli riordinare un po'.” Iniziò a camminare tra tutti i giocatori finché non abbracciò di nuovo Nico. “Sei bellissima, adoro averti qui, Adoro essere qui a casa tua. “Goditelo moltissimo, i dolci vanno condivisi”, lo salutò, accarezzandolo e guardandolo negli occhi. Si vedeva il giovane tremare ma rimase il più immobile possibile. Quando è uscito, il partecipante si è afflosciato completamente e ha urlato con un grande sorriso mentre i suoi compagni lo gettavano sul divano e lo abbracciavano. “Che bella mamma!” Glielo hanno detto le ragazze. “Te lo giuro, sembrava che fossi in un altro mondo”, ha detto Nicholas.