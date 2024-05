Il documentario sul caso Asunta portato avanti da EiTB che potete guardare gratuitamente su YouTube

Il programma si concentra su tecniche forensi all'avanguardia che aiutano a comprendere meglio questo terribile crimine

Il caso Asunta ha dato origine a un gran numero di programmi, e questo è uno dei più completi che abbiamo trovato, ed è anche gratuito

Rilasciato pochi giorni fa, Caso Assunta è una serie esclusiva Netflix con Candela Peña e Alfonso Pastera nei panni rispettivamente di Rosario Puerto e Alfonso Pastera, i genitori adottivi di Assunta Pastera, una ragazzina di dodici anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel settembre 2013 a Santiago de Compostela, in Galizia.

La miniserie in sei puntate racconta i primi istanti dopo la scomparsa di Assunta fino al processo che si concluderà con Rosario e Alfonso dietro le sbarre accusati delle accuse a loro carico. Ha ucciso sua figliacosì come le indagini della polizia, come gli investigatori sviluppano teorie su questa tragedia e l'avvocato difensore alla disperata ricerca di prove per cercare di scagionare la coppia.

Una storia che tenta di riprodurre quanto accaduto ma che viene portata via Un gran numero di licenze Tuttavia, per motivi di intrattenimento, ci distrae da qualcosa di così importante come un'indagine criminale, anche se comprendiamo che per ragioni di formato (la serie con sceneggiatura) deve essere così.

Cosa dice la scienza forense?

Per chi vuole Approfondisci l'argomento Ma abbiamo altre opzioni, come: Cosa nasconde la verità: il caso Assuntaun'approssimazione più realistica di ciò che è accaduto rispetto a ciò che è stato visto su Netflix, o Il capitolo EiTB a lui dedicatoTelevisione Pubblica Basca, nella sua sezione Grande lettorea questo evento fatale.

Grande lettore È un programma editoriale scientifico prodotto da EiTB (Euskal Irrati Telebista) e tratta argomenti legati… Medicina legalePaleontologia e archeologia. In un programma, Esperti in questi campi Esplorano diversi aspetti della scienza forense e della ricerca archeologica, utilizzando tecniche e tecniche moderne per analizzare i resti scheletrici e scoprire la storia dietro di essi.

In Lettore di ossa: il caso AssuntaIl giornalista Dani Alvarez e l'esperto forense Paco Etxeberria Ricostruiscono il terribile delitto I genitori hanno messo fine freddamente alla vita della figlia adottiva, Assunta Belara.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.