Report: Hall, Schumer e Sykes ospiteranno gli Oscar

Los Angeles (AFP) – Dopo tre anni senza un presentatore, gli Academy Awards hanno in programma di recuperare il tempo perso con tre presentatori per la cerimonia di quest’anno. Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes sono in trattative finali per ospitare la 94a edizione degli Academy Awards, secondo Variety lunedì.

Secondo quanto riferito, ogni attrice ospiterà un’ora della festa di tre ore, che andrà in onda su ABC il 27 marzo. Né l’accademia né i rappresentanti di Schumer, Hall e Sykes hanno immediatamente risposto alle richieste di commento dell’Associated Press. I piloti saranno confermati martedì mattina su Good Morning America.

Il produttore di “Girls Trip” Will Packer sta producendo il concerto di quest’anno. Hall ha recitato in molti dei suoi film, tra cui “Think Like a Man” e “Little” (“Little…Again”).

L’Academy spera di riprendersi dal triste pubblico dello scorso anno, quando ha toccato il minimo storico, che era la norma per i premi nell’era della pandemia.

Oltre a riportare i super presentatori e portare a dieci il numero dei candidati al miglior film, spera anche di generare più interesse votando sui social media per un film “preferito dai fan” annunciato durante la proiezione, oltre a un’opportunità per vincita. Un viaggio a Los Angeles per assistere al concerto.