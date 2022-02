Chi è Anna Delfi? La storia di un truffatore – persone – cultura

Fingi finché non ce la fai (Fallo abbastanza a lungo finché non ottieni quello che vuoi) è la nuova serie Netflix che è una storia Anna Sorokin, la donna russa di 30 anni che è stata in grado di conoscere le truffe dei milionari di New York City.

Si dice che Sorokin sia la figlia di un miliardario tedesco. Si dice anche che fosse la figlia di un oligarca russo; Altri hanno detto che stava per ereditare 26 milioni di dollari (102 miliardi di pesos) da un parente. Questi dati rimangono un mistero e non hanno nulla a che fare con tutti i crimini che ha commesso.

la sua storia

Secondo i media Fotogramas, Anna Sorokin è nata nei sobborghi di Mosca, in Russia, in una famiglia operaia. All’età di 16 anni si trasferì a Germania Con la sua famiglia e da lì ha iniziato il suo progetto per entrare nel mondo della moda.

Nel 2011 entra a far parte di una delle scuole di belle arti e moda più prestigiose del mondo, Central Saint Martins a Londra. Lì sono stati formati studenti come Alexander McQueen, Stella McCartney e altre icone del settore.

Sorokin si è poi trasferita a Parigi dove ha lavorato come stagista presso la rivista Purple. Fu in quel momento che ottenne il suo nome d’arte Anna Delphi.

Nel 2013, la sua azienda l’ha mandata a Settimana della moda di New York. Dato che questo ambiente gli piaceva così tanto, decise di rimanere lì per lavorare in un ufficio Viola. Dopo essere stato coinvolto nel mondo d’élite e aver interagito con i ranghi, ha deciso di lasciare il lavoro e di dedicarsi alla frode.

Anna Delphi sognava di avere una propria fondazione che lei chiama Anna Delphi Foundation.. Questo con l’obiettivo di aprire le porte a nuove persone che vorrebbero avventurarsi nel mondo della moda, poiché ha affermato che è un mondo molto elitario.

Per avviare la sua attività sul campo, la stilista voleva assicurarsi una somma 40 milioni di dollari (157 miliardi di pesos colombiani) per investire nelle strutture della sua istituzione: un hotel, gallerie d’arte e altre cose nei locali.

Per ottenere questo importo, Sorokin iniziò Bonifici ed estratti conto fraudolenti. Questi documenti sono stati mostrati alle banche per far credere loro di avere sicurezza economica in Europa e che nei prossimi giorni riceveranno un profitto di 60 milioni di dollari (236 miliardi di pesos) da suo padre.

Fu così che Sorokin iniziò a godersi una vita di lusso a spese della frode. Andavo in ristoranti e hotel costosi, Ha accumulato bollette che ha promesso di pagare in seguito, ma non l’ha mai fatto.

Molti hotel in cui viveva l’hanno cacciata fuori Vede come ha accumulato debiti con numeri non rimborsabili. Sorokin divenne famoso per i suoi trucchi. Pertanto, il suo soggiorno è continuato sempre meno negli hotel.

Anna Devley iniziò ad andare in posti alla moda dove non pagava mai le bollette.

Una delle società su cui ha scommesso è stata The Standard, che ha acceso un debito di 30.000 dollari (118 milioni di pesos). Doveva anche $ 11.000 (43 milioni di pesos) al Beckman Hotel. Questo è stato il caso di altre istituzioni in cui non aveva mai cancellato i suoi conti.

A volte, per pagare in hotel e ristoranti, Sorokin aveva la strategia di chiedere prestiti ai suoi amici con il pretesto che La sua carta è stata rifiutata solo quando era in vacanza. In questo modo è stato in grado di ottenerlo 35mila dollari (137 milioni di pesos).

Anna Delphi ha barato in diversi posti, non solo a New York, ma nel mondo per poter dormire nelle stanze migliori e mangiare i piatti più costosi. Tuttavia, la sua fortuna non sarebbe durata a lungo.

Fine delle tue truffe

Nel 2017, Sorokin è stato accusato e indagato per sei crimini, tra cui furto e frode. Questo serve per falsificare documenti e accumulare conti del valore di migliaia di dollari da fondi ottenuti dalla suddetta contraffazione.

Successivamente, la stilista ha stipulato un prestito di $ 100.000 (394 milioni di pesos) per pagare un acconto su un debito che aveva contratto con il Fortress Investment Group.

Tuttavia, Sorokin ha utilizzato $ 55.000 (216 milioni di pesos) del suddetto prestito per continuare a spendere in ristoranti e hotel di lusso.

Una delle sue tecniche, mentre il designer riceveva questo prestito, era di usarlo Cattivi controlli nei loro conti bancari in modo che possano prelevare parte del denaro da loro prima che si riprendano. In questo modo ha potuto pagare le bollette in contanti.

Nonostante la sua fuga dalla giustizia, nello stesso anno, Anna Sorokin è stata arrestata e portata nella prigione delle Isole RikersEra in attesa di un’udienza che avrebbe determinato la sua condanna.

Alla fine, Sorokin è stata condannata per sei degli otto crimini di cui è stata accusata. Con questo, otterrò un file Reclusione da quattro a dodici anni e una multa di $ 24.000 (94 milioni di pesos), più l’espulsione in Germania quando ha scontato la pena.

Ora dov’è?

Anna Sorokin è stata rilasciata nel febbraio 2021. Ha trascorso due anni in prigione dopo la sua condanna. La stilista è stata licenziata in anticipo a causa del suo buon comportamento.

Tuttavia, Sorokin è stata immediatamente rilasciata dalla prigione ed è stata detenuta dalle autorità dell’immigrazione e delle dogane (ICE) per essere espulsa in Germania, dove il suo visto era scaduto ed era negli Stati Uniti illegalmente.

Migliaia di frodi l’hanno portata alla fama e, anche in prigione, ha rilasciato diverse interviste raccontando la sua vita e le sue azioni, anche se in esse lo ha ripetuto. Non si considerava una truffatrice.



Uno dei suoi detti che ha suscitato molto scalpore quando ha detto: “Se qualcuno è colpito da una moneta da $ 100, non so cosa dirgli. (…) Non ho pazienza per la stupidità delle persone”, ha detto in un’intervista al broker “60 Minutes”.

Netflix ha firmato un contratto del valore di 30mila dollari (107 milioni di pesos) per acquisire i diritti sui nomi Anna Sorokin e Ana Delvey da utilizzare nella serie che rappresenta la loro storia, cifra che è poi salita a 320mila dollari in totale (circa 1144 milioni). di pesi).

Anche se il designer ha cantato la vittoria con questi guadagni, la legge “Figlio di Sam” (Il figlio di Sam) ha cambiato fortuna.

Come riportato da EL TIEMPO, la suddetta legge è in vigore nello Stato di New York e deriva dal caso dell’assassino David Berkowitz, noto anche come “Figlio di Sam”, in quanto le autorità non volevano consentire a quest’uomo di trarre profitto dalla vendita della sua storia ai promotori audiovisivi.

Ecco perché, come ha spiegato Janine Cava, portavoce dell’OVS (Office of Victim Services) della BBC, la National City Bank ha intentato una causa in cui ha ricevuto $ 170.000 (670 milioni di pesos). ) dei $ 320.000 (1,2 miliardi di pesos) che Sorokin ha guadagnato dai diritti sul suo nome.

