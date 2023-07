Teresa Lanceta si unisce al programma Meadows / ARCO Artist Spotlight

14/07/2023

Lui Museo dei Prati From Dallas, in collaborazione con Fundación ARCO, annuncia che Teresa Lanceta sarà la seconda artista donna a partecipare al programma Altro: Meadows / ARCO Artist SpotlightDopo Ignacy Abali. Questa iniziativa, promossa dal 2019, cerca di mettere in risalto il lavoro di creatori spagnoli contemporanei con un riconoscimento limitato negli Stati Uniti, offrendo loro una piattaforma per mostrare il loro lavoro attraverso l’installazione nelle stesse pianure.

Lanceta è autrice di intricati e colorati pezzi di arazzo, una selezione dei quali sarà esposta al Centro nella primavera del 2024, e parteciperà anche alla programmazione educativa attorno al suo lavoro che sarà lanciata nel campus della Southern Methodist University (EMS) .

I suoi progetti cercano di trascendere le ipotesi sui materiali utilizzati e ispirare l’immaginazione dello spettatore. A volte figurativo e altre volte astratto, di solito combinava tessuti o presentava singoli pezzi dipinti, dipinti o decorati. Ha sviluppato la sua carriera in queste tecniche dall’inizio degli anni ’70, vedendole come un mezzo ideale per costruire ponti tra arte e artigianato; A tal fine, ha tratto ispirazione da molte persone e culture diverse, in particolare tessitori rom e nomadi.