“Queen”, l’album che iniziò 50 anni fa il “regno” di Mercury, May, Taylor e Deacon

Quando si pensa ai Queen, di solito vengono in mente canzoni come “Bohemian Rhapsody” e “We Are The Champions”, ma pochi ricordano l’inizio della loro carriera con l’album “Queen”, pubblicato il 13 luglio 1973.

Formalmente formata nel 1971, la prima band, composta da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, trascorreva le giornate suonando in università e college o distribuendo demo tape alle case discografiche.

Durante la registrazione di una serie di canzoni al De Lane Lea Studio di Londra, il produttore Roy Thomas Baker, famoso per aver lavorato con artisti del calibro di Jimi Hendrix, i Rolling Stones e Frank Zappa, li presentò a Norman Sheffield dei Trident Studios. Fai spazio per loro.

Mettendo da parte risparmi e progetti per sbarcare il lunario, tra il 1971 e il 1972 i quattro registreranno al Trident in orari straordinari.

Nelle prime ore del mattino di quei giorni, la band e il team tecnico avanzavano come meglio potevano. Il risultato fu più che interessante, ma fu solo nel 1973 che Sheffield si avvicinò alla EMI e poté finalizzare la possibilità di pubblicare un album, con Baker come produttore principale.

E sebbene fossero stati presi in considerazione altri nomi come “Top Fax”, “Pix & Info” e “Deary Me”, alla fine accettarono di chiamare l’LP “Queen”. Il lavoro vide finalmente la luce il 13 luglio 1973 e raggiunse il numero 24 delle classifiche britanniche.

l’origine

Nel bel mezzo dell’era post-Beatles, il Regno Unito pullulava di gruppi che cercavano il successo in vari modi. Uno di questi era “glam rock”, con personaggi nuovi e trasformazioni fantastiche come Ziggy Stardust di David Bowie e storie che mescolavano la mitologia con la sperimentazione bohémien.

“Fin dall’inizio è stata la regina. Quando si guarda alla storia di Freddie Mercury, alla sua infanzia e giovinezza, diventa chiaro che aveva la capacità di incasinare le storie tipo JRR Tolkien”, ha detto il critico colombiano Manolo Bellon, autore di libri come “El ABC”, dice a EFE. of Rock” (2007), “Surcos del Pop” (2011) e “The Beatles: The Story” (2003).

Oltre a Bowie, i Queen all’epoca erano presenti anche in gruppi come T.I.T.

album “grezzo”

Ma non dobbiamo dimenticare che sia Mercury alla voce che al piano, così come May alla chitarra, Taylor alla batteria e Deacon al basso erano novizi della registrazione, e la voce di “Queen” lo dimostra.

“È un album in cui il suono musicale è grezzo. Se uno non è abituato ai Queen e non lo ascoltava dall’inizio, ascolta i Queen dagli album successivi ed è una band completamente diversa “, Alberto Marchena Jr., co -fondatore del sistema radiofonico colombiano W Radio e Radioacktiva e attuale direttore di 40 Direttore del Gruppo Prisa nel paese sudamericano.

sviluppo

La storia della musica rock è piena di vari inizi “grezzi”, che in seguito lasciano il posto a fantastici cambiamenti e carriere.

Questo è ciò che accade “quando guardi cosa hanno registrato i Rolling Stones” all’inizio della loro carriera, ad esempio, in “Little Red Rooster” del 1964, una canzone di Willie Dixon resa famosa nel 1961 da Howlin Wolf. “Poi, nel 1969, hanno fatto ‘You Can’t Always Have What You Want'”, dice Bellon, “e io ho detto, ‘È Mick Jagger stesso che la canta e ascolta ciò che ha già cantato.'”

“Gli artisti ottengono sempre – e questo è quasi inevitabile – gli effetti di ciò che ascoltano ed è da lì che iniziano”, aggiunge.

Non ci sono dispositivi di sintesi

Nei titoli di coda di “Queen”, una battuta molto particolare recita: “…e nessuno suonava il sintetizzatore”, a sottolineare che il suono iniziale del gruppo voleva essere più puro, con tratti distintivi come la chitarra di May.

Il fascino del gruppo era anche un misto di cose che si univano molto bene, perché le canzoni di Mercury erano ben alimentate dalla chitarra di Brian May.Indipendentemente dal fatto che quando si trattava di comporle erano molto diverse, le canzoni di Mercury erano ben alimentate dalla la parte strumentale del resto della band Marchena Jr conferma.

Non ti mancherà il sintetizzatore se ascolti l’assolo di batteria di Roger Taylor a metà di “Keep Yourself Alive”, la prima traccia dell’album, che fa risalire le sue origini agli Smile, la band precursore dei Queen.

Né manca quando senti la sottigliezza del basso di Deacon in “Liar”, una di quelle canzoni in cui puoi vedere chiaramente l’impressionante talento compositivo di Mercury.

Queste canzoni sono accompagnate da “Doing All Right” (altro brano proveniente da Smile che avrà una versione “moderna” per la colonna sonora dell’autobiografico “Bohemian Rhapsody” del 2018), “Great King Rat”, “My Fairy King”, “The Night Comes Down”, “Modern Times Rock ‘n’ Roll”, “Jesus” e una prima versione di “Seven Seas Of Rhye” che sarebbe stata completata in “Queen II” (1974).

Il resto, come il mondo sa, è storia.

Luis Alejandro Amaya E.