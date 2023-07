Il “fair deal” sull’intelligenza artificiale che gli studios hanno proposto agli attori

Hanno detto una “proposta innovativa” prima di mettere davanti a loro il campo dell’IA

Hollywood ha completamente smesso di produrre per la prima volta in sei decenni. E questa volta lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori non è solo per mantenere i profitti o fare più soldi, ma per una questione molto più complessa che vogliono affrontare alla radice: L’ascesa dell’intelligenza artificiale, Quale. Oltre a immaginare come sarebbe Pocahontas se fosse una persona reale, questo ha portato a studi che suggeriscono Soluzioni che si addicono a un cattivo di un film di serie B.

Non dimenticare: sei qui per sempre

Più specificamente, dato il pericolo che gli attori sentono che l’intelligenza artificiale può rappresentare per le loro carriere, gli studi sono andati con una controfferta machiavellica: Ottieni i diritti umani per sempre pagando solo un giorno di lavoro. No, non è uno scherzo: l’hanno chiamato così Una proposta innovativa sull’intelligenza artificiale.

Ho letteralmente messo gli studi sul tavolo “Tutela dell’aspetto digitale degli attori per la creazione e l’utilizzo di repliche digitali”. In altre parole: se dai il tuo consenso, lavori tutti i giorni, vieni scansionato e puoi apparire sullo sfondo in qualsiasi film per sempre. Che piano, eh? Duncan Crabtree-Ireland, negoziatore sindacale degli attori, ha dichiarato che “saranno proprietari di quella scansione, della loro immagine, del loro aspetto e del loro Potranno usarlo per il resto dell’eternità su qualsiasi progetto desiderino senza consenso o compenso”.

E gli studi sono ancora scioccati dal fatto che abbiano scioperato e che Fran Drescher è arrabbiato. Nota: questo è anche uno dei motivi principali dello sciopero degli scrittori. Durante i negoziati, l’Unione degli scrittori ha chiesto che ad AI fosse vietato scrivere o riscrivere qualsiasi tipo di materiale o utilizzare materiale scritto da sceneggiatori per la sua formazione. Gli studios, desiderosi di iniziare a pagare di meno le persone, Hanno respinto la proposta e suggerito di tenere riunioni annuali Per discutere gli sviluppi della tecnologia.

Sai cosa dicono alcuni al riguardo L’IA non viene a togliere posti di lavoro, ma ad aiutarci a risolverli? Beh, gli studi di Hollywood non la vedono così, ovviamente. Se riesci a risparmiare dieci dollari, come il signor Burns del mondo del cinema, è meglio che li risparmi. Non sembrava che SAG o WGA avrebbero accettato i termini di Leonine per gli studi sulla strada per diventare un blocco Vince solo chi resiste più a lungo. Che inizi la prima grande guerra contro l’intelligenza artificiale.

