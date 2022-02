Gli Academy Awards 2022 annunciano i suoi tre presentatori: Chi sono Regina Hall, Wanda Skies e Amy Schumer? | Cinema e televisione

Sembra un file Oscar 2022 Non solo saranno divisi in tre attività, ma avranno anche tre presentatori. Sono passati 35 anni da quando l’Academy ha accolto così tanti presentatori in una festa, Quest’anno, il compito ricadrà su Regina Hall, Wanda Skyes e Amy Schumer.

Oriente americano Il giornalista di Hollywood Era responsabile della trasmissione della notizia, che è stata ufficialmente annunciata nel programma buon giorno America Questo martedì. La decisione di scegliere la conduttrice è stata ben accolta dal grande pubblico, che ha superato la perdita della personalità della conduttrice dopo tre anni senza di lei, L’approvazione di questa nuova formula sarà approvata dagli Awards.

Questo nuovo modo di organizzare la cerimonia passa attraverso le tre parti sopra menzionate, La durata di ciascuno è di un’ora, con un presentatore in ogni periodo. Questa decisione è chiaramente basata sulla volontà dell’Academy di rendere la cerimonia più dinamica e accattivante per il pubblico, che sarà anche significativa in un premio speciale: il voto Oscar di Twitter per il film più popolare.

Chi sono i presentatori?

Sala Regina È un’attrice e sicuramente molte persone la conoscono per il suo ruolo ricorrente di Brenda Mix nel franchise Film spaventoso. Oltre al suo ruolo nella saga della parodia, ha anche partecipato a serie come L’alleato di McBeal o Legge e ordine: Los Angeles. dietro questi titoli Ha una lunga lista di progetti che ora aggiungerà alla sua lista di presentatori di questi premi.

Wanda Sykes Lei è una comica oltre che un’attrice. In effetti, era una delle 14 persone più divertenti di Entertainment Weekly negli Stati Uniti. Ha avuto molti progetti in TV, anche se ha prestato la sua voce sul grande schermo ai suoi film più recenti era glaciale E altri fumetti come La mia super ex ragazza o bambole.

Amy Schumer Né è peculiare del piccolo e grande schermo, Beh, è ​​stata un’attrice in film come Quanto sono bella! E in una serie come le ragazze. Ha scritto la sua serie per Disney+La Vida y Beth (rilascio in attesa), che è anche uno dei comici più popolari negli Stati Uniti.