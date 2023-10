Gli sceneggiatori di Hollywood ratificano il nuovo accordo che pone fine allo sciopero

Gilda degli sceneggiatori Hollywood Ci ho creduto lunedì Nuovo contratto collettivo Gli studi cinematografici e televisivi hanno così posto fine allo sciopero che paralizzava il settore da maggio.

Il 99% dei lavoratori sono sindacalizzati, alcuni 8500 dipendentiLa Writers Guild (WGA) ha annunciato in un comunicato di aver votato a favore del nuovo accordo.

“Grazie alla solidarietà e alla determinazione, abbiamo ratificato un accordo che prevede notevoli vantaggi e tutele per gli sceneggiatori”, ha affermato l’organizzazione sindacale.

Il nuovo accordo siglato a settembre tra l’Associazione dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP), che comprende i principali studi di Hollywood, è stato ratificato dagli sceneggiatori dopo mesi di trattative.

La fine dello sciopero dopo quasi sei mesi

Questo principio di accordo ha permesso di revocare temporaneamente lo sciopero da lui iniziato 2 maggioAnche se aspettava che i lavoratori lo ratificassero per evitare che lo sciopero riprendesse.

Il nuovo accordo sarà in vigore fino al… 1 maggio 2026 Considera le richieste degli sceneggiatori come il miglioramento delle condizioni di lavoro, le restrizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nella sceneggiatura e l’aumento dei salari per i copywriter in… fluire.

La fine dello sciopero consente all’industria di Hollywood di rivitalizzare parzialmente programmi popolari come Sabato sera in direttaChe sarà trasmesso nuovamente sabato prossimo.

L’Unione degli scrittori, tuttavia, non ritiene che la lotta sia del tutto conclusa e ha offerto il suo sostegno all’Unione degli attori (SAG-AFTRA, in inglese), che è anch’essa in sciopero per migliorare le loro condizioni.

Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, il primo sciopero congiunto in 60 anni, ha colpito produzioni importanti come Dune di sabbia: seconda parteScritto da Denis Villeneuve Unitoscritto da Luca Guadagnino, uscirà nella seconda metà del 2023 ed è ora in attesa di uscire nel 2024.