Dal belvedere antistante il castello, sono in molti a credere che il Castello di Chenonceau abbia un'indubbia somiglianza con il Ponte Vecchio di Firenze, solo che nella Loira. Gli archi del Ponte Diana che sostengono la splendida galleria conferiscono al complesso un carattere pittoresco. Riuscì a distinguersi in una valle piena di castelli e palazzi. Il castello di Chenonceau galleggia magicamente riflesso sul fondo del fiume Cher. La bellezza di Jamali ha una storia unica. Non per niente è conosciuto come il “castello delle donne”. Sicuramente doveva loro tutto, sua maestà e le sue storie d'amore e di gelosia.

Una storia in chiave femminile

Questo castello Appare nei documenti storici già nell'XI secolo Come residenza feudale appartenente alla famiglia dei Marchesi. Tale rimase fino all'inizio del XV secolo, quando un regio ordinò di distruggerlo perché i suoi originari proprietari erano coinvolti in attività contro il re. Il corpo residenziale quadrato fu costruito tra il 1513 e il 1521 da Thomas Booher, tesoriere di re Francesco; Ma L'uomo era così preoccupato per la questione finanziaria che fu sua moglie, Catherine Brissonette, a dirigere i lavori del castello.

Tuttavia, dopo la morte di Thomas Booher, una verifica finanziaria rivelò un brutto caso di appropriazione indebita, consentendo a Francesco I di riprendere la proprietà del castello, che a sua volta sarebbe diventato un dono immobiliare al suo famoso favorito. Diana Poitier, Duchessa del Valentinois. Era questo Responsabile della costruzione degli splendidi giardini e del ponte. Il castello divenne così la corte di Francesco I, re di Francia. Finalmente, Caterina de' Medici, fu colui che finì per dargli la forma attuale, realizzando i due colonnati che fiancheggiano il fiume. Una lunga storia che va dal Medioevo, al Rinascimento e all'Illuminismo, fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando il castello divenne un ospedale militare.

Caterina de' Medici trasformò il luogo in Una corte elegante che ospitò personaggi storici famosi come Voltaire, Montesquieu, Buffon e Rousseau. In esso ha scritto uno dei primi “blog sui diritti delle donne” conosciuti. Un vero pioniere. Il castello ospita anche un'eccezionale collezione di dipinti di importanti artisti, con pezzi di Murillo, Tintoretto, Nicolas Poussin, Correggio, Rubens e Primaticcio, oltre a una collezione unica di arazzi delle Fiandre del XVI secolo.