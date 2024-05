Rangnick sconvolge il Bayern

Il dramma che circonda il successore di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco è già giunto al terzo atto. Dopo che Xabi Alonso e Julian Nagelsmann si sono rifiutati di diventare l'erede di Tuchel, l'allenatore con cui il sei volte campione d'Europa ha accettato di licenziarlo a fine stagione, Ralf Rangnick è diventato il candidato più probabile alla guida dell'Allianz Arena. Naturalmente l'attuale tecnico austriaco, nonostante molti media considerassero chiuso il processo, ha finito per dare del filo da torcere anche al Bayern.

Lo conferma la Federcalcio austriaca (ÖFB) in un comunicato diffuso oggi, giovedì, sui suoi social media. “Rangnick continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore della nazionale. “Abbiamo ancora grandi progetti insieme”, ha scritto in X. Lo stesso Rangnick è stato citato come segue: “Sono un allenatore austriaco con tutto il cuore. Mi piace molto questa missione e sono determinato a continuare con successo il percorso che abbiamo scelto. Voglio sottolineare esplicitamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma una decisione a favore della Nazionale e dei nostri obiettivi. La nostra attenzione è tutta sulla Coppa dei Campioni. “Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile”.

In questo modo, il Bayern resta impantanato nel caos in panchina a meno di una settimana dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Max Eberl, direttore sportivo della Nazionale tedesca, si è detto ottimista su Rangnick dopo il pareggio dell'Allianz all'andata. “So che tutti sono interessati a questo caso, quando sarà chiuso, ve lo faremo sapere. E' una questione nella nostra testa, ma anche il Real Madrid è importante. “Verrà la fumata bianca”, ha detto. Per ora è ancora nero. Per la terza volta consecutiva.

