La nazionale panamense vivrà la sua prima esperienza nel calcio guatemalteco

QUETZALTENAGO — Lo Xelajú MC continua il suo rafforzamento per la stagione 2024-25 e ha confermato l’acquisto del difensore panamense Harold Cummings Per unirsi all’Amarini Villatoro, farà la sua prima esperienza nel calcio guatemalteco dopo il periodo all’Arabi Unidos di Panama.

Cummings, 32 anni, è un difensore centrale che ha fatto il suo debutto nella Lega Araba e ha una lunga carriera calcistica con i club Juan Aurich del Perù, Liga Deportiva Alajuelense del Costa Rica, Independiente de Santa Fe in Colombia e San Jose Earthquakes del Stati Uniti. La Bolivia è sempre pronta, la Federazione spagnola in Cile e Monagas in Venezuela.

Il difensore centrale sa già cosa significa essere un campione a Panama con l’Arabe Unidos, Always Ready dalla Bolivia e Independiente de Sante Fe in Colombia, motivo per cui ha scelto di difendere la maglia dello Xelajú nella sua corsa al titolo in Guatemala.

Con il Nazionale panamense Ha collezionato più di 90 presenze dal suo debutto nel 2010 con Julio Delle Valdes. Recentemente ha gareggiato nella Gold Cup 2023, dove i Canaleros hanno conquistato il secondo posto.

Harold Cummings gioca per Panama nella Gold Cup 2023 Sean Clark/ISI Images/Getty Images

Cummings si unisce ai recenti acquisti di Jorge Aparicio, Edgar Chuuk e Denilson Ochita su richiesta dell’allenatore Amarini Villatoro che cercherà vendetta nel calcio guatemalteco.

Per quanto riguarda le vittime di Xelajú MC, è stata confermata la partenza di Aceline Rodas, Gerson Tinoco, Hugo del Cid, Wilbur Renteria, Marco Rosetti e Jonathan Moran.