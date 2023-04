Rodallega si rigenera in Santa Fe che combatte per gli Otto

ESPN. comLettura: due minuti.

Santa Fe Continuano a lottare per raggiungere le otto semifinaliste del campionato colombiano e hanno compiuto un passo importante verso l’obiettivo: hanno sconfitto in casa il Deportes Tolima e raggiunto la linea dei 23 punti. Hugo Rodallega È stato autore di un 1-0 a confermare il suo grande momento al Lione.

Rodallega ha aperto il conto di Santa Fe contro Tolima. Twitter: @SantaFe

Hugol è tornato alla FPC all’età di 37 anni per realizzare il suo sogno di ritirarsi in Colombia. Veniva da una bella esperienza a Bahia, in Brasile, dove ha segnato diversi gol, ed è arrivato con una lunga carriera alle spalle. Tuttavia, la sua forma fisica era la grande domanda al momento della risoluzione del contratto Vecchio è il vento e soffia ancora.

Rodallega è stato lento ad adattarsi al ritmo della Colombia Ed è stato Wilson Morello a dare il via al titolo di classe. Tuttavia, in base ai gol e ai sacrifici, ha attirato l’attenzione del tecnico tanto che oggi è il numero 9 indiscusso del Lione.

Ha avuto un punteggio Niente di più e niente di meno che contro Cali. Santa Fe ha vinto 3-0 e Rodallega due volte per aiutare la sua squadra a vincere. Da lì in poi Convertirà altri quattro bersagli.

Due contro Pereira nel 2-2 di campionato, uno contro il Gimnasia che è stato fondamentale per il Santa Fe per vincere la Sudamericana e il secondo il 29 aprile contro il Deportes Tolima.

Il suo naso segnapunti è ancora intatto. Ha colto l’errore del difensore Quino dopo un lancio lungo del portiere Espitia e si è trovato a tu per tu con Vargas. Ha preso il suo tempo, ha pensato e ha concluso con un tiro potente, che ha attraversato per battere le mani del portiere Bigao.

Il contributo di un giocatore esperto era necessario affinché il Santa Fe de Rivera fosse vivo nella lotta per qualificarsi per gli otto. Attualmente è al sesto posto con 23 punti E dovranno lavorare sodo per assicurarsi quel posto, che sarà in lizza con squadre di alto livello come Nacional, Medellín e Junior.

Attualmente Rodallega È il capocannoniere della squadra in campionato, con cinque gol È a un metro e mezzo da Marco Pérez, il puntatore del personaggio di Águilas Doradas.