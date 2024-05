La Palestina sorprende un gruppo di milionari

Una sorpresa all’inizio del secondo turno della fase a gironi della Copa Libertadores. Il Palestino ha battuto con un leggero margine uno dei candidati al titolo. Uno straordinario gol di Fernando Cornejo ha regalato loro la vittoria sul Flamengo all’Estadio Francisco Sanchez Romoroso di Coquimbo, lasciando Mengao fuori dalla zona di qualificazione e dando ai Millonarios la possibilità di dare battaglia nel Gruppo E.

Cesare Rigamonti è stato decisivo nei suoi interventi Per mantenere la porta inviolata contro la potenza offensiva dei brasiliani. D’altra parte, anche se in misura minore, c’erano anche opere di Agustín Rossi.

La gioia della squadra cilena è arrivata al 63′ della partita. Dopo aver respinto la palla al centro dopo un calcio d’angolo, è apparso Al Hilal Fernando Cornejo, riprendendo fiato, la schienò con il collo del piede destro e la mise in un angolo. Un gol meraviglioso per l’estasi del Palestino.

Il palestinese ha difeso il vantaggio

Il Flamengo continua ad attaccare, e ora cerca il pari, ma tra Rigamonti, errori in porta e alcuni passaggi decisivi del portiere argentino impediscono il pareggio. Anche il Palestino aveva dei metodi per quest’ultimo Ha dovuto affrontare spazi ed errori di un avversario che era in brutta posizione ma non è riuscito a sfruttarli.

I Millonarios dovranno battere Bolívar a El Campin mercoledì 8 maggio alle 21.00 Impegnarsi in un combattimento in un gruppo ristretto per questo risultato La squadra boliviana guida la classifica con 9 punti, seguita dal Palestino con 6, poi dal Flamengo con 4. In questo momento, l’ambasciatore è un membro dell’unità.

i cambiamenti Fernando Cornejo (57′, Misel Davila). Gabriele Barbosa (66′, Alan), Luisa Araujo (66′, Bruno Henrique). Joe Abrego (74′, Ariel Martinez), Pablo Palacio (74′, Brian Carrasco). Ayrton Lucas (74′, Matthias Viña), Guillermo Varela (75′, Wesley), Michele Fuentes (82′ Jonathan Benitez). Antonio Taglia (83′, Benjamin Rojas) Obiettivi 1-0, 62′: Fernando Cornejo carte Arbitro: Esteban Ostojic

Assistente arbitro video: Andres Cunha, Augustin Beriso Nandy

Wesley (72′, giallo), Nicola Linares (76′, giallo), Beniamino Rojas (79′, giallo), Gerson (87′, giallo), Ayrton (92′, giallo)