Quando si giocano a Fnatic, G2 e T1?

TDopo un’intensa settimana di gioco sul campo, Con lui arriva il momento della verità Palco principale Da questo MSIdove si sfideranno otto delle migliori squadre del mondo, con un totale di cinque regioni (LPL, PCS, LCS, LEC e LCK) che cercheranno di vincere il titolo.

Le squadre asiatiche puntano ad essere le favorite per battere l’MSI, con Bilibili e Gen.G le principali punte di diamante della LPL e della LCK. Da parte dell’Europa, Siamo fiduciosi che sia G2 che Fnatic possano organizzare un buon torneo e dare una buona immagine a livello internazionale.Questo è qualcosa che non vedevamo da anni.

Quando giocheranno Fnatic, G2 e T1?

Oggi viviamo il primo Bo5 di tutto ciò L’evento principale, Con Top Esports che demolisce il Team Liquid con un clamoroso punteggio di 3-0, superando facilmente il primo turno. Sabato la squadra cinese affronterà la vincente dello scontro tra Fnatic e Gen.G, che affronteremo domani, 8 maggio, a partire dalle 11:00, ora della penisola spagnola. Sabato, invece, il Team Liquid se la vedrà anche con la perdente Bo5 tra gli Orange e il campione coreano.

Dovremo aspettare un altro giorno per vedere il debutto di G2 all’MSI, che debutterà contro T1 mercoledì 9 maggio a partire dalle 11:00. Ora della penisola spagnola. Il Samurai giocherà per il passaggio del turno contro il Team Faker, che arriva forte dopo aver attraversato come un rullo il Play-In.

G2, mentre registra il video in anteprima per questo MSI| G2 eSport

L’ultimo Bo5 di questo girone d’andata sarà giovedì, giorno in cui vedremo un’altra delle favorite, Bilibili, contro il PSG Talon. Dopo l’esordio del campione della LPL, venerdì faremo una pausa, Per tornare sabato con il girone dei perdenti e dei vincitori del primo gruppo, che comprende Team Liquid, TES, Fnatic e Gen.G.