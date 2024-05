Al Bayern giocavano tutti per Lewandowski, ma al Barcellona la situazione è cambiata”.

Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA, ha fatto il punto sul calcio internazionale nel programma N. 10 Da On Time Sports 1 sulla TV egiziana.

Il suo passato da giocatore: “Ho giocato nella Roma e nella Juventus, due dei più grandi club d’Europa, e ho giocato al fianco di tanti grandi, e forse il mio stile di gioco è simile a quello di Mohamed Salah”.

Premier League: “Il discorso ormai è chiuso. Adesso c’è la Champions League e il calcio europeo non accetterà mai la Premier League, alla quale parteciperanno solo poche squadre. Non esiste più il progetto della Superlega europea Incremento Champions League Il numero di partite di Champions League sarà una buona opportunità per guadagnare tanti soldi e sarà anche una buona opportunità per i giocatori poiché l’Unione Europea si prende cura dei piccoli club e cerca di farli guadagnare di più. .

Vincitore della Champions League in questa stagione: “Real Madrid o Paris Saint-Germain, per me, queste sono le due squadre preferite per vincere il titolo.”

Carta blu: “Era solo un suggerimento e questo nella realtà non accadrà. Ci saranno sempre e solo cartellini rossi e gialli”.

Partecipazione di una o più squadre di un altro continente al Campionato Europeo: “Questo non accadrà e sarà molto difficile che accada”.

La prospera situazione in Arabia Saudita: “Ci sono tanti soldi nel mondo del calcio e dobbiamo aiutarlo a svilupparsi, non rovinarlo. Se i soldi potessero comprare il calcio, l’Arabia Saudita o il Qatar sarebbero campioni del mondo. Dovresti sempre spendere soldi per sviluppare il gioco”.

Mourinho alla Roma: “Jose Mourinho ha lavorato tanto per la Roma, perdendo tanti punti, ma resta uno degli allenatori più importanti al mondo Con De Rossi i risultati sono migliorati e ovviamente spero che ci sia ulteriore crescita per la squadra.

Lewandowski e il Barcellona: E aggiunge: “Lewandowski ha scelto di trasferirsi al Barcellona per rispettare l’interesse economico che controlla il trasferimento di ogni giocatore da una squadra all’altra. Lewy era al Bayern Monaco e tutta la squadra giocava con lui, ma al Barcellona la situazione è cambiata. “A livello individuale ha fatto una prestazione eccezionale con il Barcellona, ​​ma a livello di risultati le cose sono diverse”.

Campione Europeo: “Domanda difficile. L’Italia è candidata, la Polonia è candidata, così come la squadra tedesca. Ci sono 6 o 7 squadre candidate, quindi è difficile parlare di campione d’Europa, ma se dovessi scegliere un candidato forte. per vincere il titolo, direi la Francia”.

Il nuovo sistema per il Mondiale per Club: Ha aggiunto: “Si tratta di un accordo tra l’Unione Europea e la FIFA per dare più opportunità a più squadre di partecipare al torneo. Il torneo sarà molto forte e il torneo e la competizione non saranno limitati a una o due squadre sarà maggiore, quindi mi piace l’idea.

